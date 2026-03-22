Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Недорогие упаковки практически сразу раскупаются, и на полках чаще остаются более дорогие варианты.

Цены на гречку повысились

Главное:

Цены на гречку в некоторых магазинах приблизились к 90 гривнам

Дешёвые предложения гречки быстро исчезают в магазинах

Весной 2026 года жители Киева заметили ощутимое подорожание продуктов первой необходимости.

Особенно это коснулось круп: доступные варианты стали редкостью, а цены начали быстро расти, сообщают "Новости.LIVE".

Наибольшее удивление вызвала гречка — в некоторых магазинах её стоимость приблизилась к 90 гривнам за килограмм. При этом недорогие упаковки практически сразу раскупаются, и на полках чаще остаются более дорогие варианты.

Мониторинг супермаркетов показывает, что, например, небольшие упаковки в пакетиках выходят ещё дороже при пересчёте на килограмм, а средняя цена фасованной продукции держится на уровне около 80 грн/кг. Более дешёвые предложения быстро исчезают, что делает поиск бюджетной крупы всё сложнее для покупателей.

Изменение цен на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Об источнике: Новости.LIVE Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

