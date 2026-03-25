Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

Руслан Иваненко
25 марта 2026, 00:53
Аналитики предупреждают, что рост цен на А-95 продолжится и повлияет на среднюю стоимость бензина на заправках.
Цены на бензин
Бензин А-95 в Украине продолжает дорожать и может достичь 85 грн

Кратко:

  • Бензин А-95 в Украине 24 марта стоил 72,04 грн/л
  • Цена выросла на 19 копеек за день
  • Подорожание ожидается и в дальнейшем в течение недели

В Украине продолжает расти цена на бензин А-95. Так, 24 марта его средняя стоимость составляла 72,04 грн за литр, что на 19 копеек больше по сравнению с предыдущим днем. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшие дни цены могут подняться значительно выше.

Сколько может стоить топливо к концу недели

Как сообщает delo.ua, к концу этой недели (23–29 марта) бензин на украинских заправках может стоить в среднем 80 грн/л. В случае реализации более пессимистичного сценария цена может достичь 85 грн/л.

"Подорожание продолжится. Преимущественно из-за роста котировок в странах, откуда в Украину поставляют топливо", — отмечают аналитики.

Специалисты объясняют, что рынок топлива в Украине работает "на ходу" с начала полномасштабной войны: ритейлеры почти не формируют запасов, а продают топливо сразу после его поступления.

"Поэтому подорожание будет стремительным. Таким образом, на этой неделе бензин А-95 на украинских АЗС может подорожать до 80–85 грн/л", – прогнозируют авторы материала.

Что стало причиной скачка цен на бензин

По мнению экспертов, причиной роста цен стала турбулентность на нефтяном рынке из-за ситуации в Иране. Из-за этого "мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года, что уже вызвало резкое подорожание топлива в Украине".

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.

Кроме того, на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.

Об источнике: Delo.ua

Delo.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, специализирующийся на новостях, бизнес-информации, экономике, финансах и общественных событиях. Сайт работает с 2005 года, изначально был печатной бизнес-газетой, а с 2012 года полностью перешел в цифровой формат как один из ведущих деловых порталов Украины.

Платформа публикует оперативные новости Украины и мира, аналитические материалы, экспертные комментарии, рейтинги и спецпроекты, охватывая темы: экономика, политика, финансы, IT, общество, карьера и технологии.

Реклама

