Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта, но апрель под вопросом – Reuters

https://glavred.info/economics/zapasov-dizelya-v-ukraine-hvatit-do-konca-marta-no-aprel-pod-voprosom-reuters-10751282.html Ссылка скопирована

Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта

Кратко:

Рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, однако ситуация с поставками на апрель пока остается неопределенной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Enkorr.

По оценкам аналитиков, среднесуточный импорт дизеля в Украину вырос примерно на 3% и достиг почти 17 тысяч тонн. При сохранении таких темпов общий объём поставок в марте может составить около 522 тысяч тонн - практически на уровне аналогичного периода прошлого года.

видео дня

Однако ясности по поставкам на апрель пока нет. Участники рынка отмечают, что поставщики не спешат заключать новые контракты и откладывают решения до последнего момента.

"Переговоры продолжаются, но конкретные объёмы, гарантии и ценовые условия пока не озвучиваются", - цитируют аналитики одного из трейдеров.

После разрушения значительной части нефтеперерабатывающих мощностей в результате российских ударов Украина стала почти полностью зависимой от импорта топлива. Основные поставки поступают из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен. По словам участников рынка, всего за месяц оптовая стоимость дизеля увеличилась почти на 50%, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Если геополитическая напряжённость сохранится, эксперты не исключают дальнейшего подорожания топлива.

На этом фоне Украина рассматривает альтернативные шаги. Ранее в правительстве заявили, что в случае затяжного конфликта в Иране страна может значительно увеличить посевы рапса - до 1,5 млн гектаров. Это связано с ростом спроса на сырье для производства биодизеля на фоне подорожания традиционного топлива.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Цены на бензин в Украине инфографика / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.

Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред