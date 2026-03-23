Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта, но апрель под вопросом – Reuters

Кратко:
- Ясности по поставкам на апрель пока нет
- За месяц оптовая стоимость дизеля увеличилась почти на 50%
Рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, однако ситуация с поставками на апрель пока остается неопределенной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Enkorr.
По оценкам аналитиков, среднесуточный импорт дизеля в Украину вырос примерно на 3% и достиг почти 17 тысяч тонн. При сохранении таких темпов общий объём поставок в марте может составить около 522 тысяч тонн - практически на уровне аналогичного периода прошлого года.
Однако ясности по поставкам на апрель пока нет. Участники рынка отмечают, что поставщики не спешат заключать новые контракты и откладывают решения до последнего момента.
"Переговоры продолжаются, но конкретные объёмы, гарантии и ценовые условия пока не озвучиваются", - цитируют аналитики одного из трейдеров.
После разрушения значительной части нефтеперерабатывающих мощностей в результате российских ударов Украина стала почти полностью зависимой от импорта топлива. Основные поставки поступают из стран Западной, Центральной и Южной Европы.
Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен. По словам участников рынка, всего за месяц оптовая стоимость дизеля увеличилась почти на 50%, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Если геополитическая напряжённость сохранится, эксперты не исключают дальнейшего подорожания топлива.
На этом фоне Украина рассматривает альтернативные шаги. Ранее в правительстве заявили, что в случае затяжного конфликта в Иране страна может значительно увеличить посевы рапса - до 1,5 млн гектаров. Это связано с ростом спроса на сырье для производства биодизеля на фоне подорожания традиционного топлива.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Цены на бензин — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В то же время на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.
Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред