Цены на топливо резко взлетят: украинцам назвали сроки подорожания на АЗС

Наблюдается ощутимая разница между стоимостью топлива в бюджетном сегменте и на премиальных АЗС.

Ожидается новый рост цен на АЗС

Основания для роста цен на топливо в Украине действительно есть

В ближайшее время стоимость может вырасти ещё на 5–6,5 грн за литр

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук заявил, что основания для роста цен на топливо действительно есть.

Он пояснил telegraf, что украинский рынок почти полностью зависит от импорта, и за последнюю неделю закупочные цены заметно выросли — как на дизель, так и на бензин.

По его словам, сейчас наблюдается ощутимая разница между стоимостью топлива в бюджетном сегменте и на премиальных АЗС. Этот разрыв формируется из-за роста оптовых цен, а также затрат на логистику и содержание заправочных станций.

Эксперт объясняет, что конечная цена складывается из закупочной стоимости и дополнительных расходов, поэтому удорожание в опте неизбежно отражается на рознице. В результате топливо на разных заправках может отличаться в цене на несколько гривен за литр.

Косянчук прогнозирует, что в ближайшее время стоимость может вырасти ещё на 5–6,5 грн за литр, однако точные цифры будут зависеть от решений участников рынка. При этом он отмечает, что паниковать не стоит, поскольку ключевым фактором остаётся ситуация на мировом рынке, в частности события на Ближнем Востоке, которые напрямую влияют на цены.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

