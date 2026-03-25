В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

В Днепре готовятся повысить тариф на проезд из-за резкого подорожания дизельного топлива.

https://glavred.info/economics/v-dnepre-gotovyatsya-k-povysheniyu-tarifov-na-proezd-kogda-i-naskolko-podnimut-cenu-10751843.html Ссылка скопирована

Городской совет рассматривает новый предельный тариф

Кратко:

Проезд в Днепре может подорожать до 25 грн

Цены на дизельное топливо выросли почти вдвое

Повышение возможно в апреле–мае

В Днепре может вырасти стоимость проезда в маршрутках — предварительно до 25 гривен. Причиной называют резкое подорожание топлива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Суспільне.

Горсовет рассматривает новый тариф

По словам представителя горсовета Александра Лещенко, в настоящее время рассматривается проект решения об установлении предельного тарифа.

видео дня

"На сегодняшний день то, что в расчетах составляет от 30 гривен за одного пассажира, — это расчетная стоимость на сегодняшний день. Но мы встречались с перевозчиками, мы проводим с ними дискуссии и на данный момент мы уже подготовили проект решения. Проект решения на данный момент предусматривает предельный тариф в размере 25 гривен, но какова будет окончательная стоимость проезда на данный момент еще не ясно", — говорит он.

Ожидается, что в ближайшее время тариф могут повысить на 2–5 гривен, однако окончательное решение еще не принято.

Перевозчики предупреждают об убытках

Перевозчики подчеркивают: повышение цен является вынужденной мерой из-за существенного роста расходов. По словам директора транспортной компании Виктора Бевзюка, расходы на топливо значительно увеличились, что ставит под угрозу работу предприятий.

"Если так пойдет дальше, мы обанкротимся. Понимаете, топливо очень подорожало. Мы не только отталкиваемся от дизельного топлива, у нас есть налоги, у нас есть зарплаты, у нас есть свет", — говорит он.

Также он отметил, что ежедневные расходы предприятия на дизель превышают 152 тысячи гривен. В случае отсутствия повышения тарифа перевозчики могут сократить до 40% автобусов на маршрутах.

В горсовете добавляют, что перевозчики настаивают на повышении стоимости проезда до 30 гривен, однако окончательная цифра будет зависеть от ситуации на топливном рынке.

"Будет зависеть от стоимости топлива, какая будет тенденция дальше. Возможно, тариф будет 22, а может 23 гривны. Еще рано об этом говорить окончательно, потому что процедура займет как минимум две недели", — отметил Александр Лещенко.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред