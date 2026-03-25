Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

Национальный банк заметно укрепил гривню по отношению к доллару, евро и злотому.

Курс валют на 26 марта

В четверг, 26 марта, Национальный банк Украины укрепил позиции гривни по отношению к основным иностранным валютам. Доллар и евро синхронно потеряли в цене. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс доллара на 26 марта установлен на уровне 43,87 грн/долл. По сравнению со средой, 25 марта (43,92 грн/долл.), американская валюта подешевела почти на 5 копеек.

Аналогичную динамику продемонстрировал и евро. Единая европейская валюта в четверг будет стоить 50,85 грн/евро, что на 5 копеек меньше, чем было накануне (50,90 грн/евро).

На межбанковском рынке Украины к концу торговой сессии котировки гривни к доллару зафиксировались в пределах 43,84/43,89 грн/долл., а гривны к евро — на уровне 50,77/50,79 грн/евро.

Курс злотого на 26 марта

Польская валюта также продолжила тренд на снижение, хотя и продемонстрировала минимальные колебания. Официальный курс злотого на четверг зафиксирован на отметке 11,9069 грн, что фактически соответствует уровню предыдущего дня (11,9100 грн) с незначительным отклонением в сторону удешевления.

Как сообщал Главред, НБУ установил курс доллара на 25 марта на уровне 43,92 грн/долл. Курс евро вырос до 50,90 грн/евро.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский отметил, что в бюджете-2026 заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл., что предполагает постепенное ослабление гривни.

В то же время Андрей Новак подчеркнул, что, несмотря на рекордные резервы НБУ, доллар и евро растут из-за валютных спекуляций.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

