Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

На среду, 25 марта, Национальный банк Украины несколько ослабил гривню по отношению к основным иностранным валютам, за исключением польского злотого. Доллар и евро подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 25 марта установлен на уровне 43,92 грн/долл. По сравнению со вторником, 24 марта (43,83 грн/долл.), американская валюта подорожала на 9 копеек.
Менее заметно, но также выросла стоимость евро. Единая европейская валюта в среду будет стоить 50,90 грн/евро, что на 1 копейку больше, чем было накануне (50,88 грн/евро).
На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,85/43,89 грн/долл., а гривни к евро — 50,75/50,78 грн/евро.
Курс злотого на 25 марта
В отличие от доллара и евро, польский злотый в середине недели несколько подешевел. Его курс снизился на 2 копейки — с 11,93 грн во вторник до 11,91 грн в среду.
Как сообщал Главред, 24 марта НБУ установил новые курсы валют. Доллар почти не изменился — 43,83 грн/долл. Евро подрос до 50,88 грн/евро, а польский злотый вырос до 11,93 грн/злотый.
Также кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что в Госбюджете-2026 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 грн/долл., что делает возможным постепенное ослабление гривны в течение года.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак добавил, что, несмотря на рекордные золотовалютные резервы НБУ, курс доллара и евро растет из-за валютных спекуляций.
Читайте также:
- Основной продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах
- Цены на топливо резко вырастут: украинцам назвали сроки подорожания на АЗС
- До 68 тыс. грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
