Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

НБУ существенно повысил курс евро и польского злотого.

Курс валют на 24 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил обновленные курсы валют. После незначительного укрепления гривня снова ослабила позиции по отношению к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

Курс американского доллара после падения в понедельник продемонстрировал минимальный рост. На 24 марта курс установлен на уровне 43,83 грн/долл. По сравнению с предыдущим показателем, доллар прибавил менее одной копейки.

Зато европейская валюта продолжает уверенное движение вверх. Курс евро на 24 марта вырос сразу на 20 копеек. Официальная стоимость евро составит 50,88 грн/евро, тогда как в понедельник, 23 марта, он стоил 50,68 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,02/44,05 грн/долл., а к евро - 51,17/51,19 грн/евро.

Курс злотого на 24 марта

Вслед за европейской валютой существенно прибавил в цене и польский злотый. Его курс вырос на 8 копеек - с 11,85 грн в понедельник до 11,93 грн во вторник.

Напомним, в понедельник, 23 марта, гривня немного укрепилась по отношению к доллару. В то же время евро и злотый подорожали.

Также кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский отмечал, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар. Это делает вполне вероятной плавную девальвацию гривни в течение года.

Как сообщал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак добавил, что, несмотря на рекордные золотовалютные резервы НБУ, курс доллара и евро растет. На подорожание влияют валютные спекуляции, аналогичные спекуляциям на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

