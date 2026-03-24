Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

В 2026 году традиционная "пасхальная корзина" для семьи из четырех человек обойдется в 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем год назад, сообщили в Институте аграрной экономики.
Как рассказал Главреду директор института Юрий Лупенко, покупательная способность среднего украинца неуклонно снижается.
"Особенно это касается пострадавших областей, где проходили и продолжаются бои с российскими агрессорами. Следовательно, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить", — отметил эксперт.
Сколько стоит пасхальная корзина в 2026 году
По расчетам ученых, больше всего выросли цены на мясо, молоко и овощи. В частности, базовый набор продуктов — паска, яйца, колбаса, буженина, сало, творог, масло, хрен и соль — для семьи из четырех человек в апреле 2026 года будет стоить 1903,19 грн против 1663,26 грн в 2025 году.
Если же добавить в корзину овощи и вино, ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в прошлом году (2009, 76 грн).
Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28-34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых компонентов, также символична стоимость соли (150-200 г) – 6,72 грн.
Как уточнили в Институте аграрной экономики, в случае дополнения традиционной пасхальной корзины другими, необязательными компонентами (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор)), его стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 2009,76 грн.
Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.
Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.
О ресурсе: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.
Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту предоставлен статус национального научного центра.
Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.
