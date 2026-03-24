Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

Кратко:
- Дефицита дизельного топлива в Украине нет
- Объемы поставок в марте на уровне 2025 года
- Среднесуточный импорт вырос почти до 17 тыс. тонн
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
"Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", – написал он на своей странице в Facebook.видео дня
По словам эксперта, объемы поставок дизельного топлива в марте остаются на уровне 2025 года, а на апрель уже формируется определенный запас.
"Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано", – добавил Сергей Куюн.
Ранее сообщалось, что среднесуточный импорт дизельного топлива вырос на 3% – почти до 17 тысяч тонн, а ресурс на рынке обеспечен до конца марта.
По словам директора "Консалтинговой группы А-95", тезис о дефиците дизеля возник из-за неправильной интерпретации профессиональных обзоров рынка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кроме того, рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, однако ситуация с поставками на апрель пока остается неопределенной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Enkorr.
Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.
О личности: Сергей Куюн
Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
