Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

Руслан Иваненко
24 марта 2026, 02:20
Эксперт сообщил, что объемы поставок дизельного топлива остаются на уровне 2025 года.
Дизель, АЗС
Продолжается заключение контрактов на поставку дизельного топлива на апрель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Дефицита дизельного топлива в Украине нет
  • Объемы поставок в марте на уровне 2025 года
  • Среднесуточный импорт вырос почти до 17 тыс. тонн

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", – написал он на своей странице в Facebook.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

По словам эксперта, объемы поставок дизельного топлива в марте остаются на уровне 2025 года, а на апрель уже формируется определенный запас.

"Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано", – добавил Сергей Куюн.

Ранее сообщалось, что среднесуточный импорт дизельного топлива вырос на 3% – почти до 17 тысяч тонн, а ресурс на рынке обеспечен до конца марта.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95", тезис о дефиците дизеля возник из-за неправильной интерпретации профессиональных обзоров рынка.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, однако ситуация с поставками на апрель пока остается неопределенной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Enkorr.

Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.

О личности: Сергей Куюн

Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

АЗС дизтопливо дизель новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять