Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

Власти запускают альтернативные рейсы вместо поврежденных железнодорожных путей в прифронтовых населенных пунктах.

Власти возобновляют закрытые маршруты

Кратко:

В области работает 239 внутриобластных автобусных маршрутов

Из-за поврежденной железной дороги жители добираются до городов на автобусах

Почти 100 маршрутов в настоящее время не функционируют из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой

В Днепропетровской области, несмотря на войну, продолжает работать транспортная система. Сейчас в регионе функционирует 239 внутриобластных автобусных маршрутов.

Как отмечают в ОГА, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в прифронтовых районах жители могут добраться до Днепра и других крупных городов именно на автобусах.

Из-за разрушения путей в Синельниковском районе запустили альтернативные автобусные рейсы. В частности, организовано сообщение от Васильковки до Днепра через Синельниково.

Аналогичные изменения действуют и на других направлениях: от Кривого Рога до Апостолово и в обратном направлении, ежедневный маршрут Запорожье — Кривой Рог, а также автобусное сообщение с Никополем, Покровом и Марганцем до областного центра.

В то же время ситуация остается сложной: почти 100 маршрутов в области пока не функционируют. Основные причины — риски для безопасности в прифронтовых общинах и поврежденная инфраструктура. На отдельные направления власти продолжают искать перевозчиков, чтобы восстановить транспортное сообщение.

Как писал Главред, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди. Ночные +3…+4 °C и дневные до +8 °C сделают дни прохладными, но без существенных осадков — город готовится к типично весеннему, серому настроению.

Кроме того, в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них — ребенок.

Напомним, что днем 2 марта оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять человек получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

