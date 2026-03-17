Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 23:05
Власти запускают альтернативные рейсы вместо поврежденных железнодорожных путей в прифронтовых населенных пунктах.
Поезд, автобус
Власти возобновляют закрытые маршруты

Кратко:

  • В области работает 239 внутриобластных автобусных маршрутов
  • Из-за поврежденной железной дороги жители добираются до городов на автобусах
  • Почти 100 маршрутов в настоящее время не функционируют из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой

В Днепропетровской области, несмотря на войну, продолжает работать транспортная система. Сейчас в регионе функционирует 239 внутриобластных автобусных маршрутов.

Как отмечают в ОГА, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в прифронтовых районах жители могут добраться до Днепра и других крупных городов именно на автобусах.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Из-за разрушения путей в Синельниковском районе запустили альтернативные автобусные рейсы. В частности, организовано сообщение от Васильковки до Днепра через Синельниково.

Аналогичные изменения действуют и на других направлениях: от Кривого Рога до Апостолово и в обратном направлении, ежедневный маршрут Запорожье — Кривой Рог, а также автобусное сообщение с Никополем, Покровом и Марганцем до областного центра.

В то же время ситуация остается сложной: почти 100 маршрутов в области пока не функционируют. Основные причины — риски для безопасности в прифронтовых общинах и поврежденная инфраструктура. На отдельные направления власти продолжают искать перевозчиков, чтобы восстановить транспортное сообщение.

Как писал Главред, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди. Ночные +3…+4 °C и дневные до +8 °C сделают дни прохладными, но без существенных осадков — город готовится к типично весеннему, серому настроению.

Кроме того, в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них — ребенок.

Напомним, что днем 2 марта оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять человек получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

Евгений Ситниченко — глава Криворожской райгосадминистрации с февраля 2021 года. С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Евгений Ситниченко объединил усилия представителей различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и благотворительных фондов и организаций, волонтеров Криворожского района для оказания всесторонней помощи Силам обороны Украины, говорится на сайте КРГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:27Украина
20:42Украина
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять