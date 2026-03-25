Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Верховная Рада отменила начисление коммунальных платежей за разрушенное жилье.

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает собственников повреждённого или разрушенного жилья от оплаты услуги по управлению многоквартирным домом. За соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов.

Речь идет о "Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" (№13155).

Согласно новым нормам, в период действия военного положения, а также в течение года после его завершения, жильцы не обязаны оплачивать услугу управления домом, если здание пострадало в результате обстрелов и его эксплуатация стала невозможной.

В парламенте подчёркивают, что документ направлен на защиту граждан от накопления несправедливых долгов за фактически непригодное для проживания жильё.

Кроме того, закон вводит чёткий механизм подтверждения ущерба: основанием для автоматического перерасчёта и приостановки начислений станет официальная экспертиза состояния недвижимости.

Перечень ключевых изменений

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов, который является одним из авторов соответствующего законопроекта, в своем Telegram-канале отметил, что для пострадавших украинцев вводятся действенные социальные гарантии.

Парламентарий перечислил ключевые изменения, которые вводятся этим законом. Среди них, в частности:

для уничтоженного жилья – начисление прекращается с даты его разрушения;

для жилья, признанного непригодным для проживания или создающего угрозу жизни и здоровью, – плата не начисляется в течение периода ремонта или восстановления;

в случае ОСМД освобождение от оплаты за жилищные услуги принимается собранием совладельцев;

обследования проводятся комиссиями органов местной власти, которые в течение 30 рабочих дней с даты разрушения или повреждения направляют уведомление о его результатах владельцу, ОСМД, ПФУ и поставщикам услуг.

Кроме того, добавил Фролов, Кабинет министров Украины должен разработать механизм реструктуризации долгов, возникших после 24 февраля 2022 года.

Выплаты и льготы для ВПЛ в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в правительстве согласовали предложение Министерства социальной политики по реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидий внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

В Украине стартовал новый этап жилищной политики — государство вместе с международными партнерами начинает системно превращать пустующие и неиспользуемые здания в доступное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Накануне стало известно, что переселенцы обязаны были вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи.

Читайте также:

