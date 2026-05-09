Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

Анна Ярославская
9 мая 2026, 11:30
Самодельный светильник позволяет сэкономить на дизайне и создать уют.
Светильник из бутылки своими руками
Как превратить обычную бутылку в модный светильник / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео marthastewart.com

  • Как правильно отрезать донышко бутылки с помощью стеклореза
  • Какие инструменты понадобятся для создания дизайнерской люстры
  • Как цвет стекла повлияет на освещение

Пустые бутылки от вина или других напитков не стоит спешить выбрасывать в мусорное ведро. Из них можно создать уникальный светильник, который будет прекрасно смотреться над обеденным столом или в любом другом месте дома.

Самодельная люстра - это то, что каждый может сделать своими руками. Как сделать светильник из бутылки - пишет Martha Stewart.

Для изготовления светильника можно взять винные бутылки приятного голубого оттенка, которые создают идеальное приглушенное свечение. В принципе, можно использовать любой цвет, который гармонирует с декором вашего дома. Стоит учитывать важный нюанс: чем прозрачнее бутылки, тем больше света они будут пропускать.

"Ещё важный аспект — это выбор светильника. Мы остановились на чёрном подвесном светильнике с тремя плафонами, который крепится к одному креплению. Подойдёт любой стиль, цвет и количество лампочек. Главное, чтобы провода были достаточно тонкими, чтобы продеть их через горлышки бутылок", - пишет издание.

Не стоит выбрасывать пустые бутылки / скриншот видео marthastewart.com

Что вам понадобится:

  • стеклорез;
  • чайник (или кастрюля для кипячения воды);
  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • пустые стеклянные бутылки;
  • лампочки.

1. Для начала нужно отрезать донышки у бутылок. Надев защитные перчатки и очки, с помощью инструмента для резки стекла сделайте надрезы на дне бутылок.

Бутылку можно превратить в красивый светильник / скриншот видео marthastewart.com

2. Поочередно поливайте бутылки горячей и холодной водой в местах надрезов, пока стекло не разобьется.

3. Отшлифуйте края.

Налейте воду на очень мелкую наждачную бумагу и проведите по ней срезанной стороной бутылки, чтобы сгладить края. При необходимости используйте дремель, чтобы зашлифовать оставшиеся острые края.

4. Проденьте провода светильника через горлышки бутылок и закрепите их на монтажном основании. Вкрутите лампочки в светильник и повесьте его в выбранном вами месте.

Как сделать светильник из бутылки своими руками / скриншот видео marthastewart.com

Как писал Главред, тренды в дизайне интерьера имеют свойство возвращаться, если подождать достаточно долго. И очень часто это те тренды, которых мы ожидаем меньше всего. Таким образом, прежде чем выбросить старую семейную реликвию или безделушку, стоит еще раз подумать. 2026 год обещает стать годом тихого возрождения винтажа. Что снова актуально - читайте в материале: "Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Реклама

