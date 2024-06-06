Будет работать часами: светильник без электричества - интересный лайфхак

В Украине снова ввели веерные и аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим люди активно ищут альтернативные источники света. В частности возникает вопрос: как осветить помещение без электричества? Мы собрали для вас несколько советов, как сделать светильник без электричества, чтобы блэкауты не были большой проблемой.
Что можно сделать вместо люстры
Осветить помещение можно с помощью нескольких способов. Самые простые - обычная гирлянда на батарейках, фонарик, кольцевая лампа, которая может работать от повербанка или батареек.
К тому же, можно сделать импровизированную люстру, которая ярко и долго будет освещать вашу комнату. Для этого достаточно взять LED-ленту и наклеить ее по периметру комнаты или в любом удобном для вас месте. LED-ленты обычно работают от повербанков, что очень удобно.
Автор YouTube канала "SiroMAN" также рассказал, что такую ленту можно подключить к аккумулятору - это продлит время ее свечения. Заметим, что хотя этот метод эффективнее, но браться за него стоит тем, кто имеет базовые навыки работы с электричеством.
Смотрите видео, как сделать подсветку без электричества:
Что можно использовать вместо света
Если вы предпочитаете классику, то свечи - всегда отличная идея, потому что они достаточно хорошо справляются с задачей освещать комнату. К тому же, сейчас набирают популярность свечи на батарейках, ведь они безопасны и работают довольно долго.
Также можно сделать лампу в банке. Для этого достаточно выбрать банку с металлической крышкой и сделать в ней небольшое отверстие. Для фитиля можно использовать вату или джутовую нить. Заливаем в банку масло, достаточно налить лишь пол сосуда, вставляем наш фитиль и пропихиваем его сквозь отверстие в крышке. Импровизированная лампа готова. Важно: с таким освещением нужно обращаться очень осторожно!
Смотрите видео, как сделать свет если нет электричества:
Что известно о YouTube канале "SiroMAN"?
YouTube канал "SiroMAN" - это украиноязычный канал от мужчины для мужчин. Здесь Вы увидите видео разного рода и тематики, где показаны места, события и интересные вещи, происходящие в жизни автора, говорится в описании канала.
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