Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

Кратко:
- Что случилось с Кушанашвили
- Что он сам говорит
Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, прямо во время съемок своего авторского шоу был вынужден остановиться из-за проблем со здоровьем.
Как пишут российские пропагандисты, прямо при включенных камерах Отар пожаловался на свое состояние, утирая лицо и выпивая воду.
"Чувствую себя не очень хорошо, особенно когда съемка затягивается. В прежние времена, когда у нас застолья были с вами через день, я мог позволить себе все: от хачапури до хинкали, от острых блюд до чего только не позволял себе на ваших глазах. Теперь тысячу раз подумаю, чтобы не упасть здесь", - поделился он.
По словам Кушанашвили, ему теперь нельзя жирное, острое нельзя и тысячу раз приходится думать. "Для меня проблема, потому что я не знал, что о здоровье придется думать. Сейчас дышать тяжело, говорить тяжело. Надо думать, что есть, взвешивать все граммах", - рассказывает он.
Как известно, у журналиста диагностировали онкологическое заболевание. 20 июня 2024 года Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Сначала ему поставили диагноз "острая непроходимость кишечника", а позже выявили рак этого органа.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда британского реалити и модель Джейк Холл был найден мертвым на Майорке после вечеринки. Его восьмилетняя дочь была рядом.
Ранее также стало известно о том, что Волочкова лишилась своей родной дочери Ариадны.
Вас также может заинтересовать:
- "Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозга
- Популярная украинская ведущая беременна первенцем
- Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"
О персоне: Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.
28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.
В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред