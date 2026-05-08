Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

Российский журналист Отар Кушанашвили поделился проблемами со здоровьем.

https://glavred.info/starnews/ne-smog-dyshat-rossiyskomu-zhurnalistu-stalo-ploho-10763213.html Ссылка скопирована

У Отара Кушанашвили ранее нашли серьезную болезнь / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось с Кушанашвили

Что он сам говорит

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, прямо во время съемок своего авторского шоу был вынужден остановиться из-за проблем со здоровьем.

Как пишут российские пропагандисты, прямо при включенных камерах Отар пожаловался на свое состояние, утирая лицо и выпивая воду.

видео дня

Отар Кушанашвили тяжело болен/ bigcitystar.ru

"Чувствую себя не очень хорошо, особенно когда съемка затягивается. В прежние времена, когда у нас застолья были с вами через день, я мог позволить себе все: от хачапури до хинкали, от острых блюд до чего только не позволял себе на ваших глазах. Теперь тысячу раз подумаю, чтобы не упасть здесь", - поделился он.

По словам Кушанашвили, ему теперь нельзя жирное, острое нельзя и тысячу раз приходится думать. "Для меня проблема, потому что я не знал, что о здоровье придется думать. Сейчас дышать тяжело, говорить тяжело. Надо думать, что есть, взвешивать все граммах", - рассказывает он.

Как известно, у журналиста диагностировали онкологическое заболевание. 20 июня 2024 года Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Сначала ему поставили диагноз "острая непроходимость кишечника", а позже выявили рак этого органа.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда британского реалити и модель Джейк Холл был найден мертвым на Майорке после вечеринки. Его восьмилетняя дочь была рядом.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова лишилась своей родной дочери Ариадны.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.

28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.

В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред