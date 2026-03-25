Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

Погода в Украине в четверг, 26 марта, будет теплой и комфортной. Но уже вскоре ожидается новое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра максимальная температура воздуха достигнет +12…+17 градусов.
Осадки маловероятны, лишь в Луганской области и в районе Карпат пройдет небольшой дождь.
Погода в Киеве
В Киеве 26 марта ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +15 градусов.
Диденко добавила, что в конце марта-начале апреля влажной погоды в Украине станет больше, а тепла — меньше. Ожидается похолодание.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Днепре в ближайшие дни ожидается типичная для весны погода с заметными колебаниями температуры и изменениями атмосферных условий.
Также известно, что в Житомирской области будет царить по-настоящему весенняя погода. Небо будет преимущественно с переменной облачностью, но без осадков. Атмосфера останется сухой и комфортной как в Житомире, так и по всей области.
В то же время в Ровенской области в течение 24-27 марта ожидается преимущественно сухая и теплая погода, только днем 26 марта местами возможен небольшой дождь.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
