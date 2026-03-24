Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

Погода будет сухой и комфортной как в Житомире, так и по всей области.

Прогноз погоды в Житомире и области

Какая будет погода в Житомире 25 марта

Прогноз погоды в Житомирской области на среду

Во вторник, 25 марта, в Житомирской области будет по-настоящему весенняя погода. По данным областного гидрометцентра, небо будет преимущественно с переменной облачностью, но без осадков. Атмосфера останется сухой и комфортной как в Житомире, так и по всей области.

Южный ветер в течение суток будет умеренным, со скоростью 5–10 метров в секунду, поэтому ощутимых порывов не прогнозируют. Ночь обещает быть прохладной: в городе температура будет колебаться от +1 до -1 градуса, а в области возможны значения от +3 до -2.

В то же время днем воздух быстро прогреется — в Житомире ожидается +13…+15 градусов, по области столбики термометров поднимутся до +11…+16.

Погода будет способствовать прогулкам, поездкам и работам на открытом воздухе. Весна уверенно набирает обороты, и этот день станет еще одним подтверждением ее полноценного прихода.

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В то же время в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится по-настоящему весенняя теплая и спокойная погода.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

