Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Виталий Кирсанов
24 марта 2026, 11:55
В Харькове, 24 и 25 марта, будет переменная облачность.
Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Харькове 24 марта
  • Какая погода будет в Харькове 25 марта

Во вторник, 24 марта, в Харькове и области - переменная облачность, без значительных осадков. Слабый туман. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 10 до 12 градусов тепла.

видео дня

По области температура ночью составит от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 8 до 13 тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

В среду, 25 марта, в регионе будет переменная облачность. Ветер северо-восточный. 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0 – 5° тепла, днем 9 – 14 тепла.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, 24 марта погода в Харькове будет облачной.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, но к вечеру он закончится", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 2, 2 м/с.

Температура воздуха днем 24 марта будет +5° ... +9°.

25 марта погода в Харькове будет пасмурной.

"На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 1, 7 м/с.

Температура воздуха днем 25 марта будет +5° ... +12°.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В то же время в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода.

Читайте также:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода Погода в Украине новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять