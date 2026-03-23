В Черкасской области резко изменится погода — синоптики назвали опасный период

Погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
По словам метеоролога, в ближайшие дни погодные условия существенно не изменятся, поэтому риск возникновения пожаров в экосистемах остается высоким. Людям рекомендуют воздержаться от сжигания сухой растительности и камыша.
Постригань сообщил, что масштабный блокирующий антициклон постепенно смещается на восток, и в течение ближайших двух суток регион окажется в барической седловине. Это означает ослабление градиентов давления и нестабильный, переходный характер атмосферных процессов.
Прогноз погоды на 24–25 марта
Как отметил Виталий Постригань, 24–25 марта в Черкасской области существенных изменений погоды не ожидается: сохранится солнечная, сухая и теплая погода. Ночью температура составит около 0°, днем будет повышаться до 12–14° тепла.
Прогноз погоды на 26 марта
Постригань сообщил, что с четверга, 26 марта, начнется изменение синоптической ситуации.
"Впадина с севера Атлантики, наполненная холодным воздухом Гренландии, активизирует циклогенез над теплыми южными морями. Один за другим будут образовываться активные циклоны", — предупредил он.
В то же время с 26 марта прогнозируется перестройка синоптических процессов. По данным международных моделей, в период 26–30 марта регион окажется в теплом секторе циклона, усилится приток теплого влажного воздуха со стороны Черного моря. Солнечная погода постепенно сменится облачностью, местами ожидаются дожди. Температура ночью составит 2–7° тепла, днем — до 14–19°.
"Среднесуточная температура стремительно повысится до 11°, а это уже показатели второй половины апреля, что позволит значительно экономить на отоплении помещений. Однако возвращение холодов в начале апреля будет сдерживать завершение отопительного периода. Весенняя погода остается переменчивой: периоды потепления будут сменяться похолоданиями. Особого внимания потребуют учреждения социальной сферы — школы, детские сады и больницы", — резюмирует он.
Погода в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 24 марта, в Украине ожидается теплая погода, а осадки маловероятны из-за влияния антициклона. По прогнозу синоптиков, днем температура составит около +12…+16 градусов, тогда как на юго-востоке будет прохладнее — примерно +6…+11 градусов.
В Житомирской области в период с 24 по 27 марта установится по-настоящему весенняя, спокойная погода без осадков, с преимущественно переменной облачностью. Температуры будут отмечаться значительными колебаниями — от легких ночных морозов до почти летнего тепла днем.
В Полтавской области неделя началась с переменной погоды. По состоянию на 23 марта в регионе прогнозируется теплая, местами облачная погода без осадков, с восточным ветром 5–10 м/с. В течение дня температура в области составит 8–13 градусов тепла, а в Полтаве — около +10…+12 градусов.
Другие новости:
- РФ перешла к новому масштабному наступлению — какие города находятся под угрозой и готовы ли ВСУ
- ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь
- Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
