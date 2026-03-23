В Черкасской области резко изменится погода — синоптики назвали опасный период

В Черкасской области сохранится теплая и сухая погода, однако в конце недели ожидается изменение погодной ситуации с дождями и похолоданием, сообщил синоптик.

https://glavred.info/synoptic/v-cherkasskoy-oblasti-rezko-izmenitsya-pogoda-sinoptiki-nazvali-opasnyy-period-10751276.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Черкасской области — синоптики назвали опасный период

О чем идет речь в материале:

Какая будет погода в Черкасской области

Прогноз погоды для Черкасс и области на неделю

Погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По словам метеоролога, в ближайшие дни погодные условия существенно не изменятся, поэтому риск возникновения пожаров в экосистемах остается высоким. Людям рекомендуют воздержаться от сжигания сухой растительности и камыша.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

Постригань сообщил, что масштабный блокирующий антициклон постепенно смещается на восток, и в течение ближайших двух суток регион окажется в барической седловине. Это означает ослабление градиентов давления и нестабильный, переходный характер атмосферных процессов.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

Прогноз погоды на 24–25 марта

Как отметил Виталий Постригань, 24–25 марта в Черкасской области существенных изменений погоды не ожидается: сохранится солнечная, сухая и теплая погода. Ночью температура составит около 0°, днем будет повышаться до 12–14° тепла.

Прогноз погоды на 26 марта

Постригань сообщил, что с четверга, 26 марта, начнется изменение синоптической ситуации.

"Впадина с севера Атлантики, наполненная холодным воздухом Гренландии, активизирует циклогенез над теплыми южными морями. Один за другим будут образовываться активные циклоны", — предупредил он.

В то же время с 26 марта прогнозируется перестройка синоптических процессов. По данным международных моделей, в период 26–30 марта регион окажется в теплом секторе циклона, усилится приток теплого влажного воздуха со стороны Черного моря. Солнечная погода постепенно сменится облачностью, местами ожидаются дожди. Температура ночью составит 2–7° тепла, днем — до 14–19°.

"Среднесуточная температура стремительно повысится до 11°, а это уже показатели второй половины апреля, что позволит значительно экономить на отоплении помещений. Однако возвращение холодов в начале апреля будет сдерживать завершение отопительного периода. Весенняя погода остается переменчивой: периоды потепления будут сменяться похолоданиями. Особого внимания потребуют учреждения социальной сферы — школы, детские сады и больницы", — резюмирует он.

Другие новости:

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред