Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил о резком изменении погоды с 23 по 29 марта.

Погода на неделю с 23 по 29 марта

Погода в Украине с 23 по 29 марта будет контрастной. Неделя начнется со стабильной и солнечной погоды, но ближе к выходным ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Антициклон над Восточной Европой обеспечит малооблачную погоду без существенных осадков в первые дни недели. Однако постепенно на фоне снижения атмосферного давления и перестройки атмосферных процессов на циклоническую деятельность станет ощутимо больше осадков, которые охватят практически все области Украины, а распределение температуры окажется более неравномерным", - рассказал синоптик. видео дня

По его прогнозу, в конце недели на западе ожидается похолодание и сильные дожди с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке будет теплее всего.

Погода на 23 марта

В понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины ожидается устойчивая погода без осадков под влиянием антициклона. Ночью и утром возможен туман на Правобережье.

Ветер восточный/юго-восточный, 5–10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 2–7 м/с. Температура ночью составит -3…+2 °С, а в Закарпатье и на юге +1…+6 °С; днем +8…+13 °С.

Погода на 24 марта

Во вторник, 24 марта, небольшие и умеренные дожди пройдут ночью в Крыму и Приазовье, днем на юге, местами в центральных областях и Карпатах. Остальная территория без осадков.

Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с, на юге северный, 5–10 м/с. Температура ночью ожидается +1…+6 °С, днем +9…+14 °С, в Закарпатье до +16 °С.

Погода на 25 марта

В среду, 25 марта, небольшие дожди ожидаются на юге и в центральных регионах, на остальной территории – без осадков. Ночью и в первой половине дня местами будет слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на западе южный, 7–12 м/с. Температура ночью прогнозируется +1…+6 °С, днем столбики термометров покажут +10…+15 °С.

Погода на 26 марта

В четверг, 26 марта, в западных областях и на крайнем востоке днем ожидаются дожди и пасмурная погода. В других регионах существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман.

Ветер ожидается южный/юго-восточный, 5-10 м/с. Несмотря на дожди, это будет самый теплый день недели для большинства областей, поскольку днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 °С, а на крайнем западе +5…+10 °С. Ночью температура составит +3…+8 °С.

Погода на 27 марта

В пятницу, 27 марта, на западе Украины пройдут дожди, в Карпатах – дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южных регионах порывистый. Температура на западе в течение суток составит +2…+7 °С. Ночью на остальной территории столбики термометров покажут +3…+8 °С, а днем +12…+18 °С.

Погода на 28 марта

В субботу, 28 марта, под влиянием южного циклона ожидается переменная погода. По всей стране пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер восточный/северо-восточный, 7–12 м/с, на западе порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 °С, днем +10…+15 °С, а на крайнем западе +5…+10 °С.

Погода на 29 марта

В воскресенье, 29 марта, неустойчивая и дождливая погода ожидается в большинстве областей, на западе местами мокрый снег.

Ветер на Левобережье будет южного направления, а на Правобережье страны — северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, днем будет колебаться от +2…+7 °С в западной части до +9…+14 на Левобережье и в Крыму.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

