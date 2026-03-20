Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

Вы узнаете:
- Какая погода ожидается в области и во Львове в субботу
- Какая температура ожидается ночью и днем
- Ожидаются ли осадки в выходные
В субботу, 21 марта, на погоду во Львовской области будет влиять высотная впадина. Ожидается нестабильная погода с ночными осадками и постепенным улучшением днем. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Во Львовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
В ночные и утренние часы синоптики предупреждают о слабом тумане, который ухудшит видимость до 500-1000 метров. На отдельных участках дорог возможен гололед, поэтому водителям следует быть крайне осторожными. Ветер будет северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако днем весеннее солнце прогреет воздух до приятных 7-12° тепла.
Погода во Львове 21 марта
Во Львове суббота также начнется с сырой погоды. Ночью и утром ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а город окутает слабый туман. В течение дня осадки прекратятся. Температура ночью составит 0-2° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 9-11° тепла.
Погода в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных, 21–22 марта, в Украине будет преобладать погода без существенных осадков. Температура днем составит +4…+13°, ночью местами возможны небольшие заморозки.
Также 21–22 марта в Житомирской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться около 0°, днем воздух прогреется до +10…+14°, что сделает погоду более комфортной, чем в будни.
Кроме того, на выходных в Тернопольской области погоду будет определять антициклон. В субботу ночью возможен небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред