В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

Синоптики прогнозируют умеренный ветер, переменную облачность и отсутствие осадков.

Какая погода ожидается в Житомирской области в эти выходные

Какая будет погода в Житомире 21-23 марта

Прогноз погоды в Житомирской области на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, погода в Житомирской области практически повторит сценарий прошлой недели. Атмосферные условия останутся стабильными: ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки, а днем воздух будет прогреваться до 14 градусов тепла.

Это на несколько градусов теплее, чем было в течение рабочей недели, поэтому выходные будут ощущаться значительно комфортнее. Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

В субботу, 21 марта, над регионом будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет умеренным, временами более ощутимым, но без резких порывов. В Житомире ночная температура будет колебаться между 1 градусом тепла и 1 градусом мороза, а днем поднимется до 10–12 градусов.

В области в целом ситуация аналогична: от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза ночью и до 13 градусов тепла днем.

Воскресенье, 22 марта, принесет такую же переменную облачность и снова обойдется без осадков. Ветер останется северо-восточным, но несколько усилится. Температурные показатели практически не изменятся: ночные значения снова будут колебаться между небольшим плюсом и минусом, а днем ожидается до 14 градусов тепла.

Понедельник, 23 марта, сохранит ту же спокойную синоптическую картину. В течение суток ожидается переменная облачность без осадков, а северо-восточный ветер останется умеренным, держась в пределах 7–12 м/с. Температура ночью снова будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем воздух прогреется до 9–14 градусов, повторяя воскресные значения.

Житомирщина вступает в новую неделю без погодных сюрпризов — с сухими дорогами, светлыми днями и ощутимым приближением настоящей весны.

Как сообщал Главред, в течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что 20 марта в Северном полушарии наступает астрономическая весна — день весеннего равноденствия, который принесет более стабильную погоду, потепление и отсутствие сильных осадков.

В то же время на выходных в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Уик-энд пройдет без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

