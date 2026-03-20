Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

Синоптик предупредил, что в некоторых областях возможен слабый туман.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 21 и 22 марта, будет антициклональной. Температурный фон прогнозируется преимущественно выше 0, только в ночные часы местами будут фиксироваться небольшие заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие сутки погодные условия в нашей стране будет определять малоподвижный антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится, лишь местами в западной части и на крайнем юге временами может пройти небольшой дождь и морось.

Погода в Украине 21 марта

В субботу в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом. Возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов, в Карпатах 0…+5 градусов.

В северной части страны ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1…+4 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центральных регионах прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов.

На юге Украины, а также в Крыму будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +2…+7 градусов, днем составит +8…+13 градусов.

В восточных областях будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов.

Погода 21 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 22 марта

В воскресенье в западных областях под влиянием выступления антициклона ожидается устойчивая погода без осадков. Лишь в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах -3…+2 градусов, днем +7…+12 градусов, в Карпатах 0…+5 градусов.

В северных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -3…+2 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центральных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +7...+12 градусов.

В южной части Украины, а также на Крымском полуострове будет преобладать облачная погода с прояснениями, временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2…+7 градусов, днем составит +7…+12 градусов.

В восточных областях сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +7...+12 градусов.

Погода 22 марта / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что 20 марта в Северном полушарии наступает астрономическая весна — день весеннего равноденствия, который принесет более стабильную погоду, потепление и отсутствие сильных осадков.

В то же время на выходных в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Уик-энд пройдет без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

