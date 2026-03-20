Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

Дарья Пшеничник
20 марта 2026, 11:55
Учитывая переменчивую весеннюю погоду, украинцам следует быть готовыми к похолоданию, особенно в ночное время.

Отопление
Украинцев предупредили о досрочном отключении отопления / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно
  • "Нафтогаз" предупредил о прекращении поставок газа теплокоммунэнерго

видео дня

В Украине в этом году отопительный сезон могут завершить раньше традиционных сроков. Уже с 28 марта в домах украинцев батареи могут остыть, ведь теплокоммунэнерго рискуют остаться без газа для производства тепла.

О ситуации в эфире "Вечер.LIVE" рассказал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, отметив, что НАК "Нафтогаз" пошел на этот шаг из-за накопленных долгов предприятий теплокоммунэнерго. По его словам, предупреждения получили все профильные структуры по стране.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Нафтогаз разослал письма и сообщил о прекращении поставок газа с 28 марта из-за неоплаченных долгов", — отметил Кучеренко.

Депутат пояснил, что фактически это означает досрочное завершение отопительного сезона на национальном уровне. Он подчеркнул, что решение принимается не из-за погодных условий, а из-за финансовой дисциплины предприятий, которые не рассчитались за потребленный ресурс.

В контексте нестабильной весенней погоды Кучеренко призвал граждан внимательно следить за прогнозами и заранее продумать варианты дополнительного обогрева, особенно в регионах, где ночные температуры еще могут опускаться ниже комфортных показателей.

На данный момент ситуация остается неопределенной: у теплокоммунэнерго есть ограниченное время, чтобы урегулировать задолженность и избежать массового отключения тепла.

как согреться отопление инфографика: Главред
Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Отопление и водоснабжение в Украине — новости по теме

Напомним, Алексей Кулеба ранее отмечал, что Украина не планирует преждевременно сворачивать отопительный сезон, ведь запасов энергоресурсов достаточно для комфортного прохождения переходного периода. Он также подчеркивал, что решения будут приниматься исключительно в соответствии с погодными условиями.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничения ГВС в Киеве касаются только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Вас может заинтересовать:

О личности: Алексей Кучеренко

Алексей Кучеренко — украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI ("Наша Украина — Народная самооборона"), IX ("Батькивщина") созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нафтогаз отопление отопительный сезон новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:34Синоптик
Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55Мир
Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:22Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Последние новости

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Реклама
11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

Реклама
09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

05:21

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

04:30

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:42

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Реклама
02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

01:06

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

00:47

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять