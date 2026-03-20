Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

Учитывая переменчивую весеннюю погоду, украинцам следует быть готовыми к похолоданию, особенно в ночное время.

Украинцев предупредили о досрочном отключении отопления

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

"Нафтогаз" предупредил о прекращении поставок газа теплокоммунэнерго

В Украине в этом году отопительный сезон могут завершить раньше традиционных сроков. Уже с 28 марта в домах украинцев батареи могут остыть, ведь теплокоммунэнерго рискуют остаться без газа для производства тепла.

О ситуации в эфире "Вечер.LIVE" рассказал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, отметив, что НАК "Нафтогаз" пошел на этот шаг из-за накопленных долгов предприятий теплокоммунэнерго. По его словам, предупреждения получили все профильные структуры по стране.

"Нафтогаз разослал письма и сообщил о прекращении поставок газа с 28 марта из-за неоплаченных долгов", — отметил Кучеренко.

Депутат пояснил, что фактически это означает досрочное завершение отопительного сезона на национальном уровне. Он подчеркнул, что решение принимается не из-за погодных условий, а из-за финансовой дисциплины предприятий, которые не рассчитались за потребленный ресурс.

В контексте нестабильной весенней погоды Кучеренко призвал граждан внимательно следить за прогнозами и заранее продумать варианты дополнительного обогрева, особенно в регионах, где ночные температуры еще могут опускаться ниже комфортных показателей.

На данный момент ситуация остается неопределенной: у теплокоммунэнерго есть ограниченное время, чтобы урегулировать задолженность и избежать массового отключения тепла.

Отопление и водоснабжение в Украине — новости по теме

Напомним, Алексей Кулеба ранее отмечал, что Украина не планирует преждевременно сворачивать отопительный сезон, ведь запасов энергоресурсов достаточно для комфортного прохождения переходного периода. Он также подчеркивал, что решения будут приниматься исключительно в соответствии с погодными условиями.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничения ГВС в Киеве касаются только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Вас может заинтересовать:

О личности: Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко — украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI ("Наша Украина — Народная самооборона"), IX ("Батькивщина") созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

