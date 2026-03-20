По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

Правоохранители отмечают, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

https://glavred.info/ukraine/po-vsey-ukraine-prohodyat-masshtabnye-obyski-v-meduchrezhdeniyah-chto-stalo-prichinoy-10750484.html Ссылка скопирована

Полиция проводит массовые обыски в медицинских учреждениях по всей Украине

Главное из новости:

Украинские правоохранители одновременно проводят около 70 обысков в больницах и других медицинских учреждениях в разных регионах страны. Масштабная операция касается вероятных схем присвоения государственных средств, выделявшихся на финансирование медицинских услуг в рамках программ медицинских гарантий.

видео дня

В Нацполиции сообщают, что следователи фиксируют системные злоупотребления, связанные с внесением ложных данных в электронную систему здравоохранения и оформлением услуг, которые фактически не предоставлялись. По словам правоохранителей, такие действия позволяли отдельным должностным лицам получать необоснованные выплаты из бюджета,

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

В ведомстве подчеркивают: "Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий".

По оценкам следствия, убытки от деятельности фигурантов могут составлять чрезвычайно большие суммы. В полиции отмечают, что предварительные расчеты указывают на возможные потери государства в пределах нескольких сотен миллионов гривен.

Оперативные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и Национальной службой здравоохранения Украины. Цель — собрать доказательства, установить всех участников схем и остановить дальнейшее хищение бюджетных ресурсов.

Досудебное расследование охватывает ряд статей Уголовного кодекса, в частности присвоение и растрату имущества, злоупотребление служебным положением, служебную подделку, вмешательство в работу автоматизированных систем, служебную халатность и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Национальная полиция — последние новости

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред