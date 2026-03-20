По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

Дарья Пшеничник
20 марта 2026, 10:49
Правоохранители отмечают, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Полиция проводит массовые обыски в медицинских учреждениях по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Главное из новости:

  • Полиция проводит обыски в медицинских учреждениях по всей Украине из-за хищения средств
  • Раскрыты фиктивные услуги и махинации в eHealth
  • Ущерб государству составляет сотни миллионов гривен

Украинские правоохранители одновременно проводят около 70 обысков в больницах и других медицинских учреждениях в разных регионах страны. Масштабная операция касается вероятных схем присвоения государственных средств, выделявшихся на финансирование медицинских услуг в рамках программ медицинских гарантий.

В Нацполиции сообщают, что следователи фиксируют системные злоупотребления, связанные с внесением ложных данных в электронную систему здравоохранения и оформлением услуг, которые фактически не предоставлялись. По словам правоохранителей, такие действия позволяли отдельным должностным лицам получать необоснованные выплаты из бюджета,

В ведомстве подчеркивают: "Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий".

По оценкам следствия, убытки от деятельности фигурантов могут составлять чрезвычайно большие суммы. В полиции отмечают, что предварительные расчеты указывают на возможные потери государства в пределах нескольких сотен миллионов гривен.

Оперативные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и Национальной службой здравоохранения Украины. Цель — собрать доказательства, установить всех участников схем и остановить дальнейшее хищение бюджетных ресурсов.

Досудебное расследование охватывает ряд статей Уголовного кодекса, в частности присвоение и растрату имущества, злоупотребление служебным положением, служебную подделку, вмешательство в работу автоматизированных систем, служебную халатность и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Как писал ранее Главред, Нацполиция Украины возбудила уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии.

5 марта во Львове Служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия, которые продолжались до 9 марта. В мероприятиях по обеспечению безопасности, кроме сотрудников СБУ, принимали участие и представители нацполиции и НГУ.

Напомним, полиция задержала женщину, которая 22 февраля устроила теракт во Львове. Правоохранители показали видео, на котором она закладывает взрывчатку. Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Их, как сообщили в полиции, заложила подозреваемая – 33-летняя жительница Ровенской области.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянии

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королём

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портникова

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшие

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядом

