По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

Главное из новости:
- Полиция проводит обыски в медицинских учреждениях по всей Украине из-за хищения средств
- Раскрыты фиктивные услуги и махинации в eHealth
- Ущерб государству составляет сотни миллионов гривен
Украинские правоохранители одновременно проводят около 70 обысков в больницах и других медицинских учреждениях в разных регионах страны. Масштабная операция касается вероятных схем присвоения государственных средств, выделявшихся на финансирование медицинских услуг в рамках программ медицинских гарантий.
В Нацполиции сообщают, что следователи фиксируют системные злоупотребления, связанные с внесением ложных данных в электронную систему здравоохранения и оформлением услуг, которые фактически не предоставлялись. По словам правоохранителей, такие действия позволяли отдельным должностным лицам получать необоснованные выплаты из бюджета,
В ведомстве подчеркивают: "Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий".
По оценкам следствия, убытки от деятельности фигурантов могут составлять чрезвычайно большие суммы. В полиции отмечают, что предварительные расчеты указывают на возможные потери государства в пределах нескольких сотен миллионов гривен.
Оперативные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и Национальной службой здравоохранения Украины. Цель — собрать доказательства, установить всех участников схем и остановить дальнейшее хищение бюджетных ресурсов.
Досудебное расследование охватывает ряд статей Уголовного кодекса, в частности присвоение и растрату имущества, злоупотребление служебным положением, служебную подделку, вмешательство в работу автоматизированных систем, служебную халатность и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Как писал ранее Главред, Нацполиция Украины возбудила уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии.
5 марта во Львове Служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия, которые продолжались до 9 марта. В мероприятиях по обеспечению безопасности, кроме сотрудников СБУ, принимали участие и представители нацполиции и НГУ.
Напомним, полиция задержала женщину, которая 22 февраля устроила теракт во Львове. Правоохранители показали видео, на котором она закладывает взрывчатку. Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Их, как сообщили в полиции, заложила подозреваемая – 33-летняя жительница Ровенской области.
Вас может заинтересовать:
- Россия нанесла удар по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть попадания и раненые: подробности
- РФ атаковала суда с зерном в Одесской области: есть пострадавшие
- В Украине заработал кэшбэк на топливо: кто и сколько сможет получить
Об источнике: Национальная полиция Украины
Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка.
