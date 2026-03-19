Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

Вы узнаете:
В пятницу, 20 марта, в Северном полушарии наступает астрономическая весна — день весеннего равноденствия, погода будет стабильной.
В Украине он принесёт более устойчивую погоду, потепление и отсутствие сильных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
По её словам, в Киеве ожидается комфортная погода без существенных дождей, а дневная температура будет держаться в пределах +7…+10 °C. Она также с юмором посоветовала жителям столицы постепенно прощаться с зимней одеждой и переходить на весенние вещи.
Синоптик напомнила, что в этом году равноденствие приходится на 20 марта, а его точный момент наступит в 16:45 по киевскому времени. Этот день она образно назвала "новым началом" и предложила посвятить его обновлению: навести порядок дома, вспомнить народные традиции и заняться приготовлением символической выпечки.
Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред