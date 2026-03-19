Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

Алексей Тесля
19 марта 2026, 23:20
В Киеве ожидается комфортная погода без существенных дождей, сообщила Наталья Диденко.
Вы узнаете:

  • В Северном полушарии наступает астрономическая весна
  • В Киеве ожидается комфортная погода без существенных дождей

В пятницу, 20 марта, в Северном полушарии наступает астрономическая весна — день весеннего равноденствия, погода будет стабильной.

В Украине он принесёт более устойчивую погоду, потепление и отсутствие сильных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в Киеве ожидается комфортная погода без существенных дождей, а дневная температура будет держаться в пределах +7…+10 °C. Она также с юмором посоветовала жителям столицы постепенно прощаться с зимней одеждой и переходить на весенние вещи.

Синоптик напомнила, что в этом году равноденствие приходится на 20 марта, а его точный момент наступит в 16:45 по киевскому времени. Этот день она образно назвала "новым началом" и предложила посвятить его обновлению: навести порядок дома, вспомнить народные традиции и заняться приготовлением символической выпечки.

Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.

Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Больше новостей:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Последние новости

00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядом

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

Реклама
21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

Реклама
19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

Реклама
17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

