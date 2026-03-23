На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

Дарья Пшеничник
23 марта 2026, 14:53
Перепады температуры обещают быть значительными: от легких ночных заморозков до почти летнего тепла днём.
На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов
Какая погода будет в Житомирской области на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, осадков не ожидается, а небо преимущественно будет с переменной облачностью.

Температурные колебания обещают быть значительными: от легких ночных морозов до почти летнего тепла днем. Об этом пишет Житомир.info.

Во вторник, 24 марта, Житомир и область встретят день без осадков и с северным ветром. В городе ночью температура будет колебаться от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, а днем поднимется до 13–15 градусов. По области ситуация аналогична: ночные показатели от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – до 10–15 градусов.

В среду, 25 марта, характер погоды останется стабильным: переменная облачность и никаких осадков. Ветер сменит направление на южное и усилится до 5–10 м/с. Температура ночью снова будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем прогреется до 11–16 градусов.

В четверг, 26 марта, синоптическая картина почти не изменится. Ночь будет мягкой — от 0 до 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 13–18 градусов. Южный ветер останется умеренным, а небо — частично облачным.

Пятница, 27 марта, станет самым теплым днем недели. Осадков не прогнозируется, а температура ночью составит 2–7 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов, что создаст почти апрельское настроение.

Синоптики отмечают, что такая погода будет способствовать как ранним весенним работам, так и комфортным прогулкам, ведь в течение всего периода дождей не ожидается, а теплые дни постепенно будут набирать силу.

Напомним, Главред писал, что 23 марта на погоду во Львовской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода без существенных осадков.

Ранее сообщалось, что в первый день текущей недели на одной из самых высоких вершин украинских Карпат сохраняется настоящая зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 6 градусов мороза.

Также сообщалось, что в Киеве 23 марта ожидается погода без осадков. 24 марта в столице также прогнозируют отсутствие осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

