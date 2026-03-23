На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

Какая погода будет в Житомирской области на этой неделе

Какая будет погода в Житомире в течение рабочей недели

Прогноз погоды в Житомирской области с 24 по 27 марта

В Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, осадков не ожидается, а небо преимущественно будет с переменной облачностью.

Температурные колебания обещают быть значительными: от легких ночных морозов до почти летнего тепла днем. Об этом пишет Житомир.info.

Во вторник, 24 марта, Житомир и область встретят день без осадков и с северным ветром. В городе ночью температура будет колебаться от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, а днем поднимется до 13–15 градусов. По области ситуация аналогична: ночные показатели от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – до 10–15 градусов.

В среду, 25 марта, характер погоды останется стабильным: переменная облачность и никаких осадков. Ветер сменит направление на южное и усилится до 5–10 м/с. Температура ночью снова будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем прогреется до 11–16 градусов.

В четверг, 26 марта, синоптическая картина почти не изменится. Ночь будет мягкой — от 0 до 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 13–18 градусов. Южный ветер останется умеренным, а небо — частично облачным.

Пятница, 27 марта, станет самым теплым днем недели. Осадков не прогнозируется, а температура ночью составит 2–7 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов, что создаст почти апрельское настроение.

Синоптики отмечают, что такая погода будет способствовать как ранним весенним работам, так и комфортным прогулкам, ведь в течение всего периода дождей не ожидается, а теплые дни постепенно будут набирать силу.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 марта на погоду во Львовской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода без существенных осадков.

Ранее сообщалось, что в первый день текущей недели на одной из самых высоких вершин украинских Карпат сохраняется настоящая зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 6 градусов мороза.

Также сообщалось, что в Киеве 23 марта ожидается погода без осадков. 24 марта в столице также прогнозируют отсутствие осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

