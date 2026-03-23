Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

Анна Ярославская
23 марта 2026, 10:46обновлено 23 марта, 11:35
Несмотря на календарную весну, высокогорье остается зоной повышенной опасности.
На горе Поп Иван настоящая зима
На горе Поп Иван настоящая зима / facebook.com/chornogora.rescue112

Кратко:

  • Спасатели предупредили об опасности в Карпатах
  • Туристов просят быть осторожными
  • Сохраняется риск переохлаждения

Утром в понедельник, 23 марта, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат сохраняется настоящая зимняя погода. Горные спасатели Прикарпатья рассказали в Facebook о том, что происходит на горе Поп Иван Черногорский.

Температура воздуха -6°С. Ветер восточный, 5 м/с. Видимость ограничена (облачно).

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Спасатели отмечают, что, несмотря на календарную весну, высокогорье остается зоной повышенной опасности. Сочетание мороза и ветра значительно повышает риск переохлаждения, а облачность затрудняет ориентировку на местности.

Планируя выход в высокогорье, обязательно проверяйте прогноз лавинной опасности, имейте соответствующее снаряжение и зарегистрируйте свой маршрут в горной поисково-спасательной службе.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине с 23 по 29 марта будет контрастной. Неделя начнется со стабильной и солнечной погоды, но ближе к выходным ожидаются дожди и усиление ветра.

"Антициклон над Восточной Европой обеспечит малооблачную погоду без существенных осадков в первые дни недели. Однако постепенно на фоне снижения атмосферного давления и перестройки атмосферных процессов на циклоническую деятельность станет ощутимо больше осадков, которые охватят практически все области Украины, а распределение температуры окажется более неравномерным", - рассказал синоптик.

По его прогнозу, в конце недели на западе ожидается похолодание и сильные дожди с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке будет теплее всего.

Погода на сегодня

23 марта во всех регионах Украины ожидается устойчивая погода без осадков под влиянием антициклона. Ночью и утром возможен туман на Правобережье.

Ветер восточный/юго-восточный, 5–10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 2–7 м/с. Температура ночью составит -3…+2 °С, а в Закарпатье и на юге +1…+6 °С; днем +8…+13 °С.

Погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве сегодня

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на территории Киевщины и Киева сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​10-12° тепла.

Погода в Украине в марте 2026

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять