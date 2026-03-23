Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

Несмотря на календарную весну, высокогорье остается зоной повышенной опасности.

https://glavred.info/synoptic/moroz-v-6-gde-v-ukraine-segodnya-carit-nastoyashchaya-zima-10751126.html Ссылка скопирована

На горе Поп Иван настоящая зима / facebook.com/chornogora.rescue112

Утром в понедельник, 23 марта, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат сохраняется настоящая зимняя погода. Горные спасатели Прикарпатья рассказали в Facebook о том, что происходит на горе Поп Иван Черногорский.

Температура воздуха -6°С. Ветер восточный, 5 м/с. Видимость ограничена (облачно).

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Спасатели отмечают, что, несмотря на календарную весну, высокогорье остается зоной повышенной опасности. Сочетание мороза и ветра значительно повышает риск переохлаждения, а облачность затрудняет ориентировку на местности.

Планируя выход в высокогорье, обязательно проверяйте прогноз лавинной опасности, имейте соответствующее снаряжение и зарегистрируйте свой маршрут в горной поисково-спасательной службе.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине с 23 по 29 марта будет контрастной. Неделя начнется со стабильной и солнечной погоды, но ближе к выходным ожидаются дожди и усиление ветра.

"Антициклон над Восточной Европой обеспечит малооблачную погоду без существенных осадков в первые дни недели. Однако постепенно на фоне снижения атмосферного давления и перестройки атмосферных процессов на циклоническую деятельность станет ощутимо больше осадков, которые охватят практически все области Украины, а распределение температуры окажется более неравномерным", - рассказал синоптик.

По его прогнозу, в конце недели на западе ожидается похолодание и сильные дожди с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке будет теплее всего.

Погода на сегодня

23 марта во всех регионах Украины ожидается устойчивая погода без осадков под влиянием антициклона. Ночью и утром возможен туман на Правобережье.

Ветер восточный/юго-восточный, 5–10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 2–7 м/с. Температура ночью составит -3…+2 °С, а в Закарпатье и на юге +1…+6 °С; днем +8…+13 °С.

Погода в Украине сегодня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве сегодня

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на территории Киевщины и Киева сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​10-12° тепла.

Погода в Украине в марте 2026

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред