Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

Вы узнаете:
- Когда магнитную бурю накрыла Украину
- Что такое К-индекс
- Были ли вспышки на Солнце и какой они силы
Магнитная буря красного уровня обрушилась на Украину в понедельник, 23 марта. Ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
В понедельник, 23 марта, ожидается наиболее критический период. Уровень солнечной активности подскочил до К-индекса 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. Такое состояние геомагнитного поля может влиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу систем связи.
Во вторник, 24 марта, интенсивность начнет постепенно снижаться. К-индекс составит 4 (желтый уровень), что классифицируется как средняя магнитная буря.
В среду, 25 марта, геомагнитная ситуация продолжит стабилизироваться. К-индекс составит около 3,7, что соответствует слабому уровню возмущений.
Кому стоит быть осторожными
Сильные бури красного уровня (К-индекс 6) могут вызывать головную боль, слабость и обострение хронических заболеваний. Больше всего их ощущают на себе метеозависимые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто страдает хроническими недугами.
Метеозависимым людям следует:
- Соблюдать режим сна и отдыха.
- Избегать тяжелых физических нагрузок и стрессовых ситуаций.
- Пить больше чистой воды и ограничить употребление крепкого кофе и алкоголя.
Кроме того, крепкий кофе, энергетики и алкоголь создают лишнюю нагрузку на сосуды. Поэтому их лучше заменить травяными чаями (мелисса, ромашка, мята).
Что такое магнитная буря
Магнитная буря — это природное явление, вызванное вспышками и взрывами на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество энергии и заряженных частиц (протонов и электронов). Достигая магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитные возмущения, которые и называют магнитными бурями.
Как писал Главред, интенсивность таких бурь определяют по К-индексу. Показатели от 1 до 4 являются слабыми и почти не ощущаются людьми, тогда как уровень от 5 и выше считается сильным (красный уровень) и может влиять на самочувствие.
Во время мощных магнитных бурь возможны сбои в работе связи — мобильных сетей, спутников и радиосигналов. А при высоких значениях К-индекса (7–8) можно наблюдать полярные сияния.
Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд.
NOAA проводит прогнозирование погоды и мониторинг климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землей.
