Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Что вы узнаете:
- Какая будет погода 23 марта
- Где будет теплее всего
- Какая будет погода в Киеве 23 марта
Погода в Украине в ближайшее время будет сухой и достаточно теплой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей температура воздуха может повыситься до 10-14 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее — 8-12 градусов тепла. Теплее всего будет на юге. Там местами температура воздуха повысится до +16 градусов.
В этот день будет дуть умеренный восточный ветер.
"Не забывайте, что ночи еще прохладные, ближайшей от 3 мороза до 4 тепла, соответственно, утром еще свежий воздух и теплый шарф не будет лишним", — пишет Наталья Диденко.
Погода в Киеве 23 марта
В Киеве в понедельник, 23 марта, будет теплая весенняя погода. В этот день осадков не будет. Температура воздуха повысится до +10 градусов.
"Из ближайшей недели лучшим, самым теплым днем предварительно обещает быть четверг, +12+18 градусов! Берите выходной", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, в Житомире и области будет спокойная и по-весеннему мягкая погода. Днем воздух прогреется до +10…+12° в Житомире и +9…+14° в регионе.
Также в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана.
В Полтавской области 21–22 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°.
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
