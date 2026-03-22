Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2026, 20:26
В большинстве областей днём будет тепло и сухо.
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Фото: freepik.com

Что вы узнаете:

  • Какая будет погода 23 марта
  • Где будет теплее всего
  • Какая будет погода в Киеве 23 марта

Погода в Украине в ближайшее время будет сухой и достаточно теплой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей температура воздуха может повыситься до 10-14 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее — 8-12 градусов тепла. Теплее всего будет на юге. Там местами температура воздуха повысится до +16 градусов.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

В этот день будет дуть умеренный восточный ветер.

"Не забывайте, что ночи еще прохладные, ближайшей от 3 мороза до 4 тепла, соответственно, утром еще свежий воздух и теплый шарф не будет лишним", — пишет Наталья Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко

Погода в Киеве 23 марта

В Киеве в понедельник, 23 марта, будет теплая весенняя погода. В этот день осадков не будет. Температура воздуха повысится до +10 градусов.

"Из ближайшей недели лучшим, самым теплым днем предварительно обещает быть четверг, +12+18 градусов! Берите выходной", - говорится в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, в Житомире и области будет спокойная и по-весеннему мягкая погода. Днем воздух прогреется до +10…+12° в Житомире и +9…+14° в регионе.

Также в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Полтавской области 21–22 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°.

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорах

21:29Украина
Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

21:26Война
20:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилось

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять