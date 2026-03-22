Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

Новая рабочая неделя во Львовской области начнется с приятного потепления.

https://glavred.info/synoptic/poteplenie-vozvrashchaetsya-vo-lvovskuyu-oblast-kogda-termometry-pokazhut-14-10751006.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 23 марта / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какая погода ожидается во Львовской области 23 марта

Предполагаются ли осадки в течение суток

Насколько тепло будет на Львовщине

В понедельник, 23 марта, на погоду во Львовской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в течение суток не предвидится, однако ночные и утренние часы могут доставить определенные неудобства водителям.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Специалисты предупреждают о слабом тумане ночью и утром, что может несколько ограничить видимость на дорогах. Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до по-настоящему весенних 9–14° тепла.

Погода в Украине 23 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 23 марта

Во Львове понедельник также начнется с переменной облачности и слабого тумана в утренние часы. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0–2° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятной отметки 11–13° тепла.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, в Житомире и области будет спокойная и по-весеннему мягкая погода. Днем воздух прогреется до +10…+12° в Житомире и +9…+14° в регионе.

Также в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Полтавской области 21–22 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред