Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

Руслана Заклинская
22 марта 2026, 16:37
Новая рабочая неделя во Львовской области начнется с приятного потепления.
Прогноз погоды на Львовщине на 23 марта / Фото: freepik.com

  • Какая погода ожидается во Львовской области 23 марта
  • Предполагаются ли осадки в течение суток
  • Насколько тепло будет на Львовщине

В понедельник, 23 марта, на погоду во Львовской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в течение суток не предвидится, однако ночные и утренние часы могут доставить определенные неудобства водителям.

Специалисты предупреждают о слабом тумане ночью и утром, что может несколько ограничить видимость на дорогах. Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до по-настоящему весенних 9–14° тепла.

Погода в Украине 23 марта
Погода в Украине 23 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 23 марта

Во Львове понедельник также начнется с переменной облачности и слабого тумана в утренние часы. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0–2° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятной отметки 11–13° тепла.

Как сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, в Житомире и области будет спокойная и по-весеннему мягкая погода. Днем воздух прогреется до +10…+12° в Житомире и +9…+14° в регионе.

Также в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Полтавской области 21–22 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

