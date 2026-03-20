Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 21 марта
- Когда температура воздуха опустится до -3 градусов
- Где будут дожди
Погода в Украине 21 марта будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 21 марта
В Украине 21 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь в западных и южных областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге страны 1-6° тепла; днем в Украине 8-13° тепла. В Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла", — говорится в сообщении.
В Украине будет +1
По данным meteoprog, 21 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +1...+6 градусов.
Погода 21 марта в Киеве
В Киеве 21 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Читайте также:
- Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон
- В Житомирскую область возвращается тепло: какую температуру ждать в выходные
- Тепло не придет: какая будет погода в Тернопольской области на выходных
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
