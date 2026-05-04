До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

После зимы кондиционер может работать хуже и потреблять больше электроэнергии. Какие простые меры помогут подготовить его к лету и сэкономить деньги.

Как подготовить кондиционер к началу сезона

О чем вы узнаете:

Почему нельзя просто включать кондиционер после зимы

Как самостоятельно подготовить устройство к лету

С приближением летней жары большинство владельцев кондиционеров совершают одну и ту же ошибку — просто нажимают кнопку "пуск" после многомесячного перерыва. Однако такая привычка может ударить и по кошельку, и по здоровью.

Эксперты Blikk Rúzs советуют готовить устройство уже сейчас. Как только температура на улице поднимется выше 25 градусов, найти свободного мастера будет почти невозможно — очереди растягиваются на недели. Что же нужно сделать сейчас, чтобы потом не страдать от жары?

Грязные фильтры "съедают" деньги

За зиму внутри устройства скапливается много пыли. Если фильтры забиты, кондиционер вынужден работать на полную мощность, что увеличивает потребление электроэнергии примерно на 15%. Откройте переднюю панель внутреннего блока, достаньте сетчатые фильтры и промойте их теплой водой. Это особенно важно для аллергиков, чтобы не вдыхать пыль.

Как быстро избавиться от плесени

Если после включения вы чувствуете запах сырости — это признак плесени, которая размножается на испарителе. Купите в магазине специальный дезинфицирующий спрей для кондиционеров. Его нужно распылить на металлические ребра (теплообменник), которые находятся сразу за фильтрами. Это уничтожит микробы до того, как они попадут в воздух комнаты.

Наружный блок после зимы

Уличный блок всю зиму стоял под дождем, снегом и ветром. Там могли скопиться сухие листья или паутина. Проверьте, не забита ли решетка наружного блока. Если воздух не может свободно проходить через него, техника будет перегреваться и плохо охлаждать.

Включите сейчас, а не при +35

Не ждите, пока на улице будет +35. Проверьте устройство уже сегодня. Включите кондиционер на самую низкую температуру. Он должен работать тихо, без лишних вибраций и посторонних звуков.

Когда кондиционер нужно срочно ремонтировать

Есть вещи, которые невозможно исправить самостоятельно. Обязательно обратитесь к специалисту, если: через 10 минут работы из кондиционера не идет действительно холодный воздух (возможна утечка фреона); из внутреннего блока начала капать вода; во время работы появился сильный грохот или лязг.

Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

