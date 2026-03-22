Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2026, 17:25
Эта магнитная буря может очень сильно повлиять на человека.
магнитная буря
Украину атаковала 7-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала затяжная и очень сильная магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Несколько дней магнитная буря была на достаточно низком уровне. 20 марта мощность магнитной внезапно выросла до шести баллов. На следующий день она стала 7-балльной.

Сегодня, 22 марта, буря стала немного слабее - 6 баллов. Ожидается, что 23 марта она будет 5-балльной, а 24 марта она опустится до четырех баллов.

магнитная буря
Украину атаковала затяжная и сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса В. Сообщается, что 22 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 8 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

