РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

Оккупанты нацелились на украинский "пояс крепостей", бросив в бой сотни единиц техники и тысячи пехотинцев.

Россия начала новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр

Российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Главред собрал главное, что стоит знать о новом весенне-летнем наступлении РФ.

Где россияне пошли в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым сообщил, что российские войска усилили попытки наступления на фронте. По словам главы государства, только за последнюю неделю российская армия потеряла более 8 тысяч убитых и тяжелораненых.

"У нас также есть информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх. Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупантам не поможет", - отметил Зеленский.

На Донецком направлении ситуация, как отметил президент, существенно не изменилась. Попытки продвижения врага фиксируются также в Харьковской и Сумской областях.

Зеленский заявил, что украинские силы эффективно сдерживают атаки. Кроме того, на Александровском направлении украинские штурмовые и десантные подразделения пытаются продвигаться вперед.

Что произошло 19 марта на Лиманском направлении

Бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что враг одновременно атаковал на семи участках в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. В наступление было брошено более 500 пехотинцев, 28 бронемашин и более 100 мототранспортных средств, включая мотоциклы, баги и квадроциклы. Задействованы силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.

"Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты — это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению. Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия — и в результате на всех направлениях удары были сорваны", - заявил Билецкий.

По его словам, за четыре года подразделения Третьего армейского корпуса превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал. Оккупанты потеряли 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР и 3 танка. Поражены ТОС "Сонцепьок" и 5 орудий, а также уничтожено более 160 вражеских БПЛА.

РФ будет наступать сразу по нескольким направлениям

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активизировали перегруппировку сил и готовятся к новым наступательным операциям сразу на нескольких участках фронта.

"На данный момент наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших участков, таких как Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других", - цитирует слова Трегубова Укринформ.

Несмотря на то, что общая интенсивность боев не возросла критически, на отдельных участках, особенно в Сумской области, наблюдается повышенная активность российских подразделений. Оккупанты пытаются восстановить наступательный потенциал и могут активизироваться уже в ближайшее время.

По словам спикера, среди ключевых задач врага — установление контроля над Лиманским направлением и создание так называемой "зоны контроля" вдоль государственной границы Украины.

Какие города находятся под угрозой

Аналитики Института изучения войны (ISW) зафиксировали признаки весенне-летнего наступления на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться к Славянску со стороны Лимана, чтобы создать плацдарм для окружения города с востока.

"Лиман является ключевым опорным пунктом на пути к Славянску и может служить оплотом для российских усилий по захвату как Славянска, так и Краматорска, что указывает на необходимость усиления российских усилий против Лимана для создания условий для дальнейших наступлений на Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении РФ пытается прорваться к Славянску, используя пехоту, бронетехнику, управляемые авиабомбы КАБ-3000 и дроны "Ланцет" и "Молния". Украинские военные фиксируют удары на семи направлениях, переброску техники и активизацию воздушных атак.

Параллельно Россия наращивает силы на южных подступах к Константиновке и Краматорску, чтобы создать условия для масштабного наступления в 2026 году. Украинские силы продолжают удерживать позиции, однако интенсивность российских атак свидетельствует о новой фазе наступательной кампании.

"Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлена на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширения наземных операций с юга "пояса крепостей", - отметили в ISW.

Какая главная цель наступления РФ

Российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское — Гуляйполе, однако за полтора суток потеряли более 900 военных. Несмотря на это, враг продолжает готовиться к новым атакам на других направлениях.

Как отметил военный эксперт Василий Пехньо в комментарии для 24 Канала, главным приоритетом РФ в весенне-летней кампании остается Донецкая область, в частности агломерация Славянск - Краматорск. Активизация на этом участке продолжается еще с конца прошлого года.

В то же время Запорожское направление, по его словам, является вторым по важности.

"Возможно, в июне россияне попытаются активнее наступать с целью окружения Орехова и выхода на рубежи обстрела Запорожья. Но план сорван в те временные промежутки, которые враг себе придумал. А своевременность действий и координация имеют важное значение для военных операций", - отметил Пехньо.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавляет, что РФ уже перебрасывает силы на север Донецкой области. По его словам, враг действует небольшими группами и в ближайшее время может попытаться наступать в направлении Часового Яра, Покровска, а также на Сумщине.

Весеннее наступление РФ затухает

Первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали ожидаемых результатов, считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он отметил в эфире Radio NV, что на участке фронта протяженностью около 100 км противник не смог продвинуться вперед и занять новые позиции.

По его словам, несмотря на неудачи на старте кампании, российская армия сохраняет наступательный потенциал.

"Однозначно будет активизация боевых действий, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас затухает. И это положительная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы", - пояснил Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты уже не способны вести одновременные масштабные наступления по всей линии фронта. Вместо этого они концентрируют силы на отдельных ключевых направлениях. Речь идет прежде всего о так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области — районе Славянско-Краматорской агломерации — а также о Запорожско-Гуляйпольском направлении. Именно там, по его оценкам, враг будет пытаться добиться хотя бы локальных успехов.

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 23 марта, что Силы обороны Украины сорвали планы российской армии во время активизации наступательных действий.

По его словам, с 17 по 20 марта оккупанты резко повысили интенсивность атак и пытались прорвать оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Всего за четыре суток враг провел 619 штурмовых действий.

Наибольшее давление пришлось на Покровское и Александровское направления — там зафиксировано 163 и 96 атак соответственно. Напряженной оставалась ситуация также на Константиновском направлении (84 штурма), а также на Лиманском, Купянском и Очеретинском направлениях, где произошло более 150 боевых столкновений.

"Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи. Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта продолжаются бои высокой интенсивности, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил", - заявил Сырский.

Сырский отметил, что РФ пытается подтянуть новые подразделения и рассчитывает на ухудшение погодных условий, чтобы затруднить работу украинской аэроразведки, беспилотников и артиллерии. Главнокомандующий добавил, что на отдельных направлениях украинские подразделения уже перехватили инициативу и ведут активные действия, применяя тактику активной обороны.

Существует ли угроза для Запорожья

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что у российских войск нет достаточных ресурсов для полноценного наступления на Запорожье. По его мнению, планы врага по созданию ударного плацдарма на юге Украины уже срываются.

"Сейчас на южно-донбасском плацдарме действует группировка из четырех общевойсковых армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й), а также 68-го армейского корпуса и определенного количества мотострелковых полков и других подразделений. Однако даже всего этого количества недостаточно, чтобы создать реальную угрозу для областного центра. Мы даже сейчас видим, насколько трудно россиянам дается продвижение на этом участке", - пояснил эксперт.

Коваленко добавил, что для реального наступления на Запорожье России нужно не менее 300-350 тысяч военных, тогда как имеющихся сил значительно меньше. Даже на отдельных участках, в частности в районе Степногорска, россияне не могут добиться существенного продвижения.

Армии РФ все сложнее восполнять потери

Российской армии становится все труднее компенсировать потери на фронте после двух лет интенсивных наступательных действий. Несмотря на постоянное давление на различных направлениях, РФ не смогла добиться значительных прорывов, зато понесла большие потери.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, в 2024 году российские войска потеряли около 430 тысяч убитыми и ранеными, а в 2025-м — еще 415 тысяч. В то же время официальная Москва не раскрывает собственной статистики.

В декабре 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял о привлечении почти 410 тысяч контрактников за год. Однако эти цифры свидетельствуют о том, что потери могут превышать темпы пополнения.

Даже с учетом возвращения части раненых в строй армия РФ сталкивается с дополнительными потерями — из-за увольнений, болезней, дезертирства и других небоевых причин. Кроме того, растет количество жалоб на низкое качество новобранцев, что также затрудняет восстановление боеспособности подразделений.

Откуда Россия берет резервы

Аналитики Института изучения войны рассказали, что российское командование, вероятно, планирует с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма.

По данным экспертов, мобилизованных могут использовать для восполнения потерь армии РФ, в частности для усиления 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Сейчас ее подразделения воюют на Курском направлении и в составе оперативно-тактической группировки "Крым".

Аналитики связывают такие шаги со значительными потерями российских войск и проблемами с набором новых добровольцев. В ISW отмечают, что Россия все чаще вынуждена использовать даже оперативные резервы.

Кроме того, фиксируется переброска российских сил на южные направления, в частности в район Гуляйполя и Александровского направления. Ожидается, что эти подразделения могут присоединиться к боям уже в ближайшее время.

"Передислокация российских войск на юг Украины в ответ на украинские контратаки, вероятно, срывает планы российского военного командования относительно весенне-летнего наступления 2026 года на "пояс крепостей". Российские войска ранее не смогли провести одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "пояса крепостей", конкурируя с недавними успехами Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", - заявили аналитики ISW.

Наступление РФ может стать последним

Ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что текущее наступление может стать для России последним столь масштабным. По его словам, РФ не отказалась от планов весенне-летнего наступления, однако украинские военные смогли отсрочить его как минимум на месяц.

"Мы и так очень сильно сдвинули им этот план во времени. Потому что они уже должны были наступать весь март. Мы видим, что в реальности происходит, что это наступление еще не началось. То есть, как минимум на месяц, мы им планы сорвали, а это уже очень серьезно. Но нужно понимать, что они их не отменяли", - сказал Дикий.

По мнению эксперта, именно это наступление может стать решающим. Есть признаки того, что в случае неудачи российские войска могут окончательно исчерпать свой наступательный потенциал, после чего война перейдет в другую фазу.

"Но это летнее наступление еще нужно выдержать, еще нужно отбить. Этот год точно будет не легче предыдущего, но гораздо интереснее и гораздо динамичнее", - добавил он.

О личности: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий — украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году — командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

