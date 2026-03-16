Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Юрий Берендий
16 марта 2026, 21:39
ВСУ сорвали запланированную Россией стратегическую наступательную операцию, имеющую важное значение для Украины, отметил Зеленский.
Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению в марте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Украинские военные сорвали российское наступление
  • РФ не готовится к миру
  • Умеров круглосуточно поддерживает контакты с американской стороной

Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины на YouTube.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. И хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России", — отметил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что срыв наступательной операции российских войск имеет большое значение, поскольку сила Украины на фронте определяет позиции государства во всех других сферах — в международном общении, дипломатии и способности мировых партнеров поддерживать Украину несмотря на любые вызовы. Он поблагодарил украинских военных, которые держат оборону на Донецком направлении, а также тех, кто защищает страну в Харьковской области и на границе Сумской области.

Отдельно президент отметил ситуацию на Запорожском направлении, где российские войска пытаются наращивать силы, однако украинские защитники продолжают их уничтожать. Зеленский выразил благодарность подразделениям Десантно-штурмовых войск, пехоте, беспилотным подразделениям, артиллерии, разведке, силам специального назначения, а также подразделениям Нацгвардии и Национальной полиции, которые участвуют в боевых действиях.

Он также сообщил, что общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и подчеркнул, что украинские воины демонстрируют результаты, за которые их стоит отметить.

"Россияне к миру не готовятся. Мы должны обеспечить защиту на сто процентов – и мы это делаем. Переговоры при этом не откладываем, в дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. Россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ослабление давления на Россию создает у нее ощущение безнаказанности и убеждение, что она может продолжать войну. Именно поэтому, по его словам, усиление давления на агрессора является ключом к достижению мира, реальной дипломатии и эффективных договоренностей.

Зеленский также сообщил, что дал новые поручения министру обороны Рустему Умерову, который постоянно поддерживает связь с американской стороной. Кроме того, в течение недели Украина планирует активную работу с европейскими партнерами, чтобы усилить оборонные возможности страны и укрепить готовность союзников и в дальнейшем поддерживать Украину.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные смогли остановить продвижение российских сил на Запорожском направлении и укрепить собственные оборонительные рубежи. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовила масштабную наступательную операцию, однако украинская армия провела контрнаступательные действия, чтобы не допустить ее реализации.

В то же время российские войска пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, но украинские защитники срывают эти попытки. Об этом сообщили в группировке войск "Восток".

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

23:06Война
Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

22:44Украина
Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

21:39Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Последние новости

23:08

Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

23:06

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

22:55

Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

22:44

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

22:25

Как сделать "мраморные" пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:21

Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДДВидео

22:06

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

22:04

"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

21:55

Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

Реклама
21:39

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

21:07

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

21:06

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

21:03

Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

21:02

Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

20:29

Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

20:26

Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

20:24

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

20:09

Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

19:57

Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезкеВидео

19:21

Единственный путь к миру: Свитан сказал, как Украина может победить РоссиюВидео

Реклама
19:21

"Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с СШАВидео

19:20

Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней

19:10

Война вокруг Ирана меняет правила мировой игры: Денисенко о проблеме для Украинымнение

19:07

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклораВидео

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

