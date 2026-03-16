Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

ВСУ сорвали запланированную Россией стратегическую наступательную операцию, имеющую важное значение для Украины, отметил Зеленский.

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению в марте

Украинские военные сорвали российское наступление

РФ не готовится к миру

Умеров круглосуточно поддерживает контакты с американской стороной

Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины на YouTube.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. И хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России", — отметил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что срыв наступательной операции российских войск имеет большое значение, поскольку сила Украины на фронте определяет позиции государства во всех других сферах — в международном общении, дипломатии и способности мировых партнеров поддерживать Украину несмотря на любые вызовы. Он поблагодарил украинских военных, которые держат оборону на Донецком направлении, а также тех, кто защищает страну в Харьковской области и на границе Сумской области.

Отдельно президент отметил ситуацию на Запорожском направлении, где российские войска пытаются наращивать силы, однако украинские защитники продолжают их уничтожать. Зеленский выразил благодарность подразделениям Десантно-штурмовых войск, пехоте, беспилотным подразделениям, артиллерии, разведке, силам специального назначения, а также подразделениям Нацгвардии и Национальной полиции, которые участвуют в боевых действиях.

Он также сообщил, что общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и подчеркнул, что украинские воины демонстрируют результаты, за которые их стоит отметить.

"Россияне к миру не готовятся. Мы должны обеспечить защиту на сто процентов – и мы это делаем. Переговоры при этом не откладываем, в дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. Россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ослабление давления на Россию создает у нее ощущение безнаказанности и убеждение, что она может продолжать войну. Именно поэтому, по его словам, усиление давления на агрессора является ключом к достижению мира, реальной дипломатии и эффективных договоренностей.

Зеленский также сообщил, что дал новые поручения министру обороны Рустему Умерову, который постоянно поддерживает связь с американской стороной. Кроме того, в течение недели Украина планирует активную работу с европейскими партнерами, чтобы усилить оборонные возможности страны и укрепить готовность союзников и в дальнейшем поддерживать Украину.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные смогли остановить продвижение российских сил на Запорожском направлении и укрепить собственные оборонительные рубежи. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовила масштабную наступательную операцию, однако украинская армия провела контрнаступательные действия, чтобы не допустить ее реализации.

В то же время российские войска пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, но украинские защитники срывают эти попытки. Об этом сообщили в группировке войск "Восток".

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

