Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

Кратко:
- В Украине быстро дорожает гречка
- Цены растут из-за ажиотажа на рынке
- Дефицита гречки пока нет
Цены на гречку в Украине ощутимо выросли. Такое подорожание традиционно вызывает ажиотаж, и часть покупателей начинает делать запасы, опасаясь дальнейшего повышения цен или дефицита. Об этом рассказала эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии Фокусу.
Так, по данным Минфина, в конце апреля средняя цена на гречку выросла до 75,05 грн за килограмм, тогда как в марте она составляла около 53,75 грн.
Эксперт подчеркнула, что подорожание крупы связано не с сокращением посевов.
"Люди, прочитав информацию о меньшем урожае, заходят в магазин, видят еще относительно невысокую цену и покупают гречку впрок, обеспечивая личную продовольственную безопасность. На фоне такого ажиотажа запасы крупы быстро сокращаются. Аграрии, в свою очередь, видя повышенный спрос, начинают поднимать цену. То есть по факту именно ажиотаж на рынке провоцирует рост цен", — объяснила она.
По ее словам, дефицита гречки в Украине нет и не прогнозируется.
Руженкова также добавила, что даже при отсутствии дефицита этой крупы на рынке существенного снижения цен ожидать не стоит.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща подскочила сразу на 40% за неделю.
Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что в Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться.
Кроме того, на украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Она поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
