Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

Мария Николишин
30 апреля 2026, 16:04
На фоне ажиотажа запасы крупы быстро сокращаются.
Что происходит с ценами на гречку

Кратко:

  • В Украине быстро дорожает гречка
  • Цены растут из-за ажиотажа на рынке
  • Дефицита гречки пока нет

Цены на гречку в Украине ощутимо выросли. Такое подорожание традиционно вызывает ажиотаж, и часть покупателей начинает делать запасы, опасаясь дальнейшего повышения цен или дефицита. Об этом рассказала эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии Фокусу.

Так, по данным Минфина, в конце апреля средняя цена на гречку выросла до 75,05 грн за килограмм, тогда как в марте она составляла около 53,75 грн.

Эксперт подчеркнула, что подорожание крупы связано не с сокращением посевов.

"Люди, прочитав информацию о меньшем урожае, заходят в магазин, видят еще относительно невысокую цену и покупают гречку впрок, обеспечивая личную продовольственную безопасность. На фоне такого ажиотажа запасы крупы быстро сокращаются. Аграрии, в свою очередь, видя повышенный спрос, начинают поднимать цену. То есть по факту именно ажиотаж на рынке провоцирует рост цен", — объяснила она.

По ее словам, дефицита гречки в Украине нет и не прогнозируется.

Руженкова также добавила, что даже при отсутствии дефицита этой крупы на рынке существенного снижения цен ожидать не стоит.

Почему растут цены на продукты

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща подскочила сразу на 40% за неделю.

Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что в Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться.

Кроме того, на украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Она поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:11Аналитика
Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:30Экономика
Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Последние новости

17:15

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026

17:11

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:04

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

16:51

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

16:50

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
16:30

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:22

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

16:16

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

16:12

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

Реклама
16:04

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

15:58

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

15:51

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

15:48

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

Реклама
14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

13:05

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

13:03

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

12:57

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

12:57

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

12:30

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

12:27

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

12:18

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

12:09

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

12:06

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

12:02

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

Реклама
11:41

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

11:29

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУВидео

11:28

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилосьВидео

11:25

Когда сажать картошку в мае 2026: точные датыВидео

11:18

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

11:12

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

11:08

Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

10:55

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

10:55

В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ

10:54

Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, есть жертвыФото

