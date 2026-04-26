Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

Первые партии овоща на 39% дешевле, чем в 2025 году.

Цены на молодую капусту в Украине

Кратко:

В Украине начали продавать молодую капусту из местных хозяйств

Ее сезон начался на две недели позже, чем в прошлом году

Стоимость этого овоща сейчас составляет 30–38 грн/кг

На украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сезон продаж ранней капусты из местных хозяйств начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году. Причиной задержки стала довольно холодная и затяжная весна.

В настоящее время ранняя капуста поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Аналитики добавляют, что на украинском рынке также присутствует импортная ранняя капуста производства Северной Македонии.

"Цены на импортную капусту нового урожая начали стремительно снижаться в связи с поступлением на рынок первых партий продукции местного производства. Сейчас капуста производства Северной Македонии предлагается в среднем по 40 грн/кг", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.

Также на этой неделе в Украине зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Главная причина — рост предложения местной продукции.

Кроме того, в Украине в 2026 году ожидается существенное падение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что отразится на их стоимости.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

