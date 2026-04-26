Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

Кратко:
- В Украине начали продавать молодую капусту из местных хозяйств
- Ее сезон начался на две недели позже, чем в прошлом году
- Стоимость этого овоща сейчас составляет 30–38 грн/кг
На украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что сезон продаж ранней капусты из местных хозяйств начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году. Причиной задержки стала довольно холодная и затяжная весна.
В настоящее время ранняя капуста поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.
Аналитики добавляют, что на украинском рынке также присутствует импортная ранняя капуста производства Северной Македонии.
"Цены на импортную капусту нового урожая начали стремительно снижаться в связи с поступлением на рынок первых партий продукции местного производства. Сейчас капуста производства Северной Македонии предлагается в среднем по 40 грн/кг", — говорится в сообщении.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.
Также на этой неделе в Украине зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Главная причина — рост предложения местной продукции.
Кроме того, в Украине в 2026 году ожидается существенное падение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что отразится на их стоимости.
Читайте также:
- Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды
- Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт
- Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что это повлияет на стоимость
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
