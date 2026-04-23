Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

Анна Косик
23 апреля 2026, 15:25
Товар, который покупают многие украинцы, сейчас стоит дороже, чем месяц назад.
Украинцы будут платить больше за популярный продукт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

  • В супермаркетах подорожало подсолнечное масло
  • Цены на масло сегодня самые высокие за последние 9 лет

В апреле многие продукты в украинских супермаркетах заметно подорожали. Среди них и подсолнечное масло, цены на которое выросли по сравнению со среднемесячными показателями за март.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. Бутылка масла объемом 850 миллилитров теперь стоит более 90 гривен. При этом изменились цены на масло разных производителей.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены

Рафинированное масло "Олейна" по состоянию на сегодня, 23 апреля, в среднем стоит 95,22 гривны за бутылку. Хотя в прошлом месяце такое масло украинцы могли купить почти на 5 гривен дешевле — за 90,47 гривны.

Похожая ситуация с рафинированным маслом "Щедрый дар", которое теперь стоит 93,66 гривны за бутылку объемом 850 миллилитров. В марте средняя цена на него составляла 90,92 гривны.

Отметим, что цены на масло обоих производителей сегодня самые высокие за последние 9 лет.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине начали продавать первые партии ранней клубники. Стоимость ягоды в среднем варьируется около 220–280 грн за килограмм.

Накануне Максим Гопка заявил, что цены на клубнику в Украине в этом сезоне могут быть ниже, чем в прошлом году. На старте сезона рынок демонстрирует стабильность без дефицита и ажиотажного спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2026 году ожидается существенное падение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики.

Другие новости:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:03Экономика
"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:49Украина
Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

15:20Украина
Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять