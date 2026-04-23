Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

Товар, который покупают многие украинцы, сейчас стоит дороже, чем месяц назад.

https://glavred.info/ukraine/pochti-100-griven-na-cennike-v-ukraine-rekordno-podorozhal-bazovyy-produkt-10758998.html Ссылка скопирована

Украинцы будут платить больше за популярный продукт

Главное:

В супермаркетах подорожало подсолнечное масло

Цены на масло сегодня самые высокие за последние 9 лет

В апреле многие продукты в украинских супермаркетах заметно подорожали. Среди них и подсолнечное масло, цены на которое выросли по сравнению со среднемесячными показателями за март.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. Бутылка масла объемом 850 миллилитров теперь стоит более 90 гривен. При этом изменились цены на масло разных производителей.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены

Рафинированное масло "Олейна" по состоянию на сегодня, 23 апреля, в среднем стоит 95,22 гривны за бутылку. Хотя в прошлом месяце такое масло украинцы могли купить почти на 5 гривен дешевле — за 90,47 гривны.

Похожая ситуация с рафинированным маслом "Щедрый дар", которое теперь стоит 93,66 гривны за бутылку объемом 850 миллилитров. В марте средняя цена на него составляла 90,92 гривны.

Отметим, что цены на масло обоих производителей сегодня самые высокие за последние 9 лет.

Почему растут цены на продукты в Украине

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине начали продавать первые партии ранней клубники. Стоимость ягоды в среднем варьируется около 220–280 грн за килограмм.

Накануне Максим Гопка заявил, что цены на клубнику в Украине в этом сезоне могут быть ниже, чем в прошлом году. На старте сезона рынок демонстрирует стабильность без дефицита и ажиотажного спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2026 году ожидается существенное падение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики.

Другие новости:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред