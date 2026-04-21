Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

Кратко:
- В Украине стартовала продажа ранней клубники
- Средняя цена ягоды составляет 220–280 грн/кг
- Закарпатская тепличная клубника стоит около 300 грн/кг
В Украине начали продавать первые партии ранней клубники. Стоимость ягоды в среднем колеблется около 220–280 грн за килограмм. Об этом рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.
Фермеры из самых теплых уголков Закарпатья первыми вывели свою продукцию на прилавки благодаря использованию современных теплиц и агроволокна. За килограмм закарпатской ягоды просят около 300 грн.
Такая цена обусловлена высокой себестоимостью. Чтобы спасти урожай от коварных ночных заморозков, аграрии тратили значительные средства на спецматериалы и использовали преимущественно ручной труд.
"Закарпатская клубника, выращенная в закрытом грунте, полностью безопасна, если фермер соблюдал регламенты внесения удобрений. Первая ягода всегда дороже, потому что это нишевый продукт", — отметил агроном-консультант Михаил Лендел в комментарии изданию "Новости Закарпатья".
По словам Максима Гопки, рынок сейчас находится в состоянии равновесия без резких колебаний цен. В настоящее время на полках преобладает импортная продукция, в основном из южных стран Европы.
"Рынок вступает в сезон клубники с общим сбалансированным уровнем стоимости. Это результат стабильного импорта и отсутствия существенных логистических или погодных неблагоприятных условий в начале сезона", - пояснил эксперт.
Цены существенно различаются в зависимости от точки продажи. В среднем клубника стоит около 277 грн/кг, на оптовом рынке "Шувар" во Львове — 259 грн/кг. В супермаркетах цены колеблются в пределах 229–280 грн/кг, а на рынках — примерно 220 грн/кг.
Гопка прогнозирует, что в первой половине мая предложение вырастет за счет клубники из неотапливаемых теплиц, а впоследствии - и из открытого грунта. Это должно привести к постепенному снижению цен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине уже третью неделю подряд дорожает морковь из-за сокращения предложения качественных корнеплодов. Сейчас цены составляют 7–14 грн/кг, что примерно на 13% больше, чем неделей ранее.
Также в Украине продолжает дорожать сливочное масло. По состоянию на 20 апреля его цена в супермаркетах выросла по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Минфина.
Кроме того, заметно подорожала гречка. По состоянию на 15 апреля килограмм гречки в среднем стоит около 70,80 грн, тогда как в марте цена была на уровне 53,75 грн.
О личности: Максим Гопка
Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
