Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

В супермаркетах цены на базовый продукт постоянно меняются.

Гречка в Украине неуклонно дорожает

В Украине подорожала гречка

Килограмм популярной крупы стоит более 70 гривен

Цены на продукты в Украине стремительно растут. Не исключением являются и крупы. В частности, согласно данным на сайте Минфин, цены на гречку в этом месяце заметно выросли для покупателей.

По состоянию на сегодня, 15 апреля, одна из самых популярных круп в Украине стоит почти на 20 гривен дороже, чем в марте текущего года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Сколько стоит гречка в супермаркетах

Килограмм гречки, который в марте в среднем стоил 53,75 гривны, сегодня можно купить уже по более высокой цене — в среднем 70,80 гривны.

Украинцы заметили, что цены на гречку растут чуть ли не ежедневно. В соцсети Threads украинка с ником mankovska_n опубликовала пост со сравнением цен на гречку в одном из популярных супермаркетов. Гречневая крупа, которая стоила 62,90 гривны за килограмм, дорожала трижды. Цены на нее поднимались постепенно: до 64,90, 66,90 и 73,50 гривен.

Пост mankovska_n о подорожании гречки / фото: скриншот

В комментариях под этим постом пользовательница Threads под ником nastia.stetsyuk утверждает, что в другом украинском супермаркете цена на гречку поднялась до 90 гривен.

Комментарии под постом mankovska_n / фото: скриншот

Напомним, Главред писал, что украинские тепличные комбинаты уже начали сезон реализации томатов нового урожая. Однако появление местной продукции на рынке не только не остановило подорожание, но и задало новую ценовую планку.

Ранее сообщалось, что в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Накануне стало известно, что в апреле на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Поэтому цены на фрукты на рынке могут вырасти в ближайшее время.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

