Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Мария Николишин
28 марта 2026, 16:18
Цены на продукты будут зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.
Рост цен на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине вырастут цены на фрукты и овощи
  • Это произойдет из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку
  • Подорожание составит 5-7%

В Украине в апреле подорожают фрукты и овощи, несмотря на то, что стоимость некоторых продуктов упала. Об этом Главреду сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" д.э.н. Инна Сало.

По ее словам, на формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенное подорожание топлива.

видео дня

Она добавила, что около 88 % овощей, а также 80 % фруктов в Украине выращивается хозяйствами населения, поэтому формирование рыночного товарного предложения и цен будет существенно зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.

Что происходит с ценами на овощи

Эксперт отметила, что по состоянию на март 2026 года по сравнению с концом февраля 2026 года цены на овощи борщевого набора снизились.

Так, свекла подешевела до 10,27 грн/кг (-3,7 %), белокочанная капуста – до 10,85 грн/кг (-9,6 %), лук репчатый – до 7,93 грн/кг (-7,4 %), морковь – до 13,40 грн/кг (-11,3 %). Впрочем, заметно подорожал картофель – до 19,20 грн/кг (+20,8 %).

Что происходит с ценами на фрукты

В то же время в марте 2026 года цены на плоды объективно необходимого импорта выросли. Мандарины подорожали до 80,80 грн/кг (+4,5 %), лимоны – до 132,23 грн/кг (+11,1 %), виноград – до 292,03 грн/кг (+4,6 %).

Однако цены на косточковые плоды отечественного производства немного снизились по сравнению с концом февраля 2026 года – яблоки подешевели до 42,96 грн/кг (-7,2 %).

Какими будут цены в апреле

По прогнозу Инны Сало, из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку в апреле 2026 года ожидается сезонное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 5 %, фруктов – до 7 % по сравнению с нынешними ценами.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в апреле в Украине вырастут цены на хлеб. Подорожание будет обусловлено повышением затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Также известно, что в 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла до 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими составляющими корзины являются мясные продукты.

В то же время в Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели.

Читайте также:

О персоне: Инна Сало

Инна Сало — главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговлей и интеграцией в этой сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты новости Украины овощи
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять