Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

https://glavred.info/economics/pridetsya-platit-bolshe-v-aprele-vzletyat-ceny-na-dve-kategorii-produktov-10752599.html Ссылка скопирована

Рост цен на продукты в Украине

Кратко:

В Украине в апреле подорожают фрукты и овощи, несмотря на то, что стоимость некоторых продуктов упала. Об этом Главреду сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" д.э.н. Инна Сало.

По ее словам, на формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенное подорожание топлива.

видео дня

Она добавила, что около 88 % овощей, а также 80 % фруктов в Украине выращивается хозяйствами населения, поэтому формирование рыночного товарного предложения и цен будет существенно зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.

Что происходит с ценами на овощи

Эксперт отметила, что по состоянию на март 2026 года по сравнению с концом февраля 2026 года цены на овощи борщевого набора снизились.

Так, свекла подешевела до 10,27 грн/кг (-3,7 %), белокочанная капуста – до 10,85 грн/кг (-9,6 %), лук репчатый – до 7,93 грн/кг (-7,4 %), морковь – до 13,40 грн/кг (-11,3 %). Впрочем, заметно подорожал картофель – до 19,20 грн/кг (+20,8 %).

Что происходит с ценами на фрукты

В то же время в марте 2026 года цены на плоды объективно необходимого импорта выросли. Мандарины подорожали до 80,80 грн/кг (+4,5 %), лимоны – до 132,23 грн/кг (+11,1 %), виноград – до 292,03 грн/кг (+4,6 %).

Однако цены на косточковые плоды отечественного производства немного снизились по сравнению с концом февраля 2026 года – яблоки подешевели до 42,96 грн/кг (-7,2 %).

Какими будут цены в апреле

По прогнозу Инны Сало, из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку в апреле 2026 года ожидается сезонное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 5 %, фруктов – до 7 % по сравнению с нынешними ценами.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в апреле в Украине вырастут цены на хлеб. Подорожание будет обусловлено повышением затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Также известно, что в 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла до 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими составляющими корзины являются мясные продукты.

В то же время в Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели.

О персоне: Инна Сало Инна Сало — главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговлей и интеграцией в этой сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред