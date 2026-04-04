Младший сын Монатика оторвался пол папин трек: супер милое видео

Кратко:
- Что сделал сын Монатика
- Как он танцевал
Самый младший сын украинского артиста Дмитрия Монатика затанцевал под один из треков артиста.
Соответствующим видео на своей странице в Instagram, супруга Дмитрия Ирина поделилась в сети.
"Дети – источник правды и невероятного счастья. Да, еще много усилий, времени, нервов, волнений, ночей без сна… но все же чистой, безграничной любви в разы больше", - написала она.
На видео малыш отплясывает под песню "Свобода". Он отлично попадает в ритм и с удовольствием "качает ритм".
"Благодарность от всего сердца нашему Монатику, что делает так много людей счастливыми и дарит свою поддержку всем, кто хочет нестандартного, необычного самовыражения или нетипичного стиля жизни. Кто имеет смелость быть тем, кого не смущает мнение комментаторов… ибо самодостаточные люди никогда не тратят время на обиды или унижения других. Каждому свое – им с этим жить!" - добавила она.
О персоне: MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.
