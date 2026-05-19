Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

Вы узнаете:
- На каком расстоянии от экрана детям лучше смотреть мультики
- На каком гаджете ребенку безопаснее всего смотреть видео
- Сколько времени в день ребенок может играть на планшете
Современный мир сложно представить без гаджетов. К ним тянутся и дети с раннего возраста, что может нанести вред их здоровью. Но врач-офтальмолог Владимир Мельник рассказал, что существует относительно безопасное время, которое ребенок может проводить с гаджетами.
Главред узнал, что об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1". По словам врача, родителям следует как можно дольше ограничивать детям доступ к гаджетам. Но если без них никак не обойтись, то до 6 лет дети могут непрерывно находиться у гаджета не дольше 20-30 минут.
С возрастом эту продолжительность можно понемногу увеличивать, но Мельник подчеркивает необходимость обязательных перерывов. Они должны длиться не менее 30 минут.
"Если в течение длительного времени ребенок находится у экрана на близком расстоянии, возникает спазм мышц и развивается близорукость, увеличивается размер глаза", — объяснил опасность длительного использования гаджетов детьми врач.
Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Завтрак с 1+1" представляет новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Завтрак с 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Завтрака с 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
