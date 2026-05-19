Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

Ребёнок не испортит зрение просмотром мультфильмов или играми на планшете, если знать важные правила.

Время, которое дети проводят возле экрана, должно быть ограничено

Современный мир сложно представить без гаджетов. К ним тянутся и дети с раннего возраста, что может нанести вред их здоровью. Но врач-офтальмолог Владимир Мельник рассказал, что существует относительно безопасное время, которое ребенок может проводить с гаджетами.

Главред узнал, что об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1". По словам врача, родителям следует как можно дольше ограничивать детям доступ к гаджетам. Но если без них никак не обойтись, то до 6 лет дети могут непрерывно находиться у гаджета не дольше 20-30 минут.

С возрастом эту продолжительность можно понемногу увеличивать, но Мельник подчеркивает необходимость обязательных перерывов. Они должны длиться не менее 30 минут.

"Если в течение длительного времени ребенок находится у экрана на близком расстоянии, возникает спазм мышц и развивается близорукость, увеличивается размер глаза", — объяснил опасность длительного использования гаджетов детьми врач.

Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media.

