Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

Помидоры нуждаются в солнце, регулярном поливе и плодородной почве. Но есть еще одно важное условие, без которого растение не даст полноценного урожая — правильная опора. Без поддержки стебли быстро ломаются под весом плодов, а сами поражаются болезнями и становятся легкой добычей для вредителей.
Почему помидорам нужна опора
Большинство сортов, особенно индетерминантные, вырастают высокими и раскидистыми. Их стебли не выдерживают веса плодов и нуждаются в подвязке. Опора помогает избежать поломки, обеспечивает циркуляцию воздуха, уменьшает риск грибковых болезней и позволяет экономить место на грядке. Кроме того, благодаря подвязке плоды остаются чистыми, не касаются земли и созревают равномерно, пишет The Spruce.
Клетки или колья: что выбрать
Есть два основных способа поддержки томатов — клетки и колья.
Клетки удобны для детерминантных, компактных и кустовых сортов. Они просты в установке, не требуют частого ухода и хорошо удерживают растение. Рекомендуем выбирать прочные конструкции с толстыми прутьями, которые не гнутся от ветра.
Колья — более надежный вариант для высокорослых сортов. Деревянные или бамбуковые колья толщиной 1х2 или 2х2 см выдерживают сильный ветер и дождь. Однако этот способ требует регулярного ухода: стебли следует подвязывать несколько раз за сезон, а лишние побеги — удалять.
Когда устанавливать опору
Рекомендуем ставить опору сразу после высадки рассады. Если сделать это позже, стебли уже разрастутся в разные стороны, и подвязка может повредить растение. Для крепления используют мягкую веревку или специальные проволоки, которые не травмируют стебель. По мере роста томатов подвязку следует обновлять, добавляя новые узлы, чтобы растение не сломалось под весом плодов.
Об источнике: The Spruce
The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce
Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.
