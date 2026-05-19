Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

Вы узнаете:
- Какие вещи нельзя оставлять в раковине на ночь
- Почему вода вредит ножам и тефлону
Раковина часто кажется удобным местом, чтобы отложить мытье посуды или других кухонных вещей "на потом". Но именно эта привычка может стать источником неприятного запаха, появления бактерий и даже проблем с канализацией. Есть несколько вещей, которые особенно опасно оставлять в раковине на ночь.
Грязная посуда
Остатки еды и влага создают идеальные условия для развития бактерий и грибков, пишет Southern Living. Особенно быстро микроорганизмы размножаются на тарелках после молочных продуктов, мяса, рыбы или соусов. Уже через несколько часов в теплой среде количество бактерий может вырасти в разы. Кроме того, грязная посуда провоцирует появление неприятного запаха, мошек и даже тараканов.
Губки
Мокрая губка в раковине — настоящий рассадник бактерий. Влага, остатки еды и комнатная температура способствуют их быстрому размножению. На губках могут скапливаться опасные микроорганизмы, в частности кишечная палочка или возбудители сальмонеллеза. Чтобы избежать этого, губку нужно хорошо прополоскать, отжать воду и оставлять сушиться в проветриваемом месте. Регулярная замена и периодическая дезинфекция — обязательные условия гигиены.
Острые ножи
Оставленный в воде нож быстро тупится, может покрываться ржавчиной, а также повреждаться от контакта с другой посудой. Кроме того, есть риск случайно порезаться, если нож остался незамеченным среди тарелок. Рекомендуем мыть его сразу после использования, вытирать насухо и убирать на место.
Тефлоновые сковородки
Антипригарное покрытие чувствительно к длительному контакту с водой и моющими средствами. Если оставить сковороду в раковине, покрытие может повредиться, появятся царапины, и она потеряет свои свойства.
Деревянные доски
Древесина быстро впитывает воду, набухает, деформируется и трескается. Во влажной среде доска становится благоприятным местом для бактерий и неприятного запаха. Если оставить ее в раковине, поверхность станет шероховатой и быстрее износится. Правильный уход — мытье сразу после использования, тщательная сушка и хранение в вертикальном положении.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивных средств:
Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
