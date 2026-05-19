Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

Инна Ковенько
19 мая 2026, 14:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Привычка оставлять вещи в раковине может стать проблемой для кухни.
Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит
Что нельзя оставлять в раковине на ночь — почему из раковины исходит неприятный запах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие вещи нельзя оставлять в раковине на ночь
  • Почему вода вредит ножам и тефлону

Раковина часто кажется удобным местом, чтобы отложить мытье посуды или других кухонных вещей "на потом". Но именно эта привычка может стать источником неприятного запаха, появления бактерий и даже проблем с канализацией. Есть несколько вещей, которые особенно опасно оставлять в раковине на ночь.

Грязная посуда

Остатки еды и влага создают идеальные условия для развития бактерий и грибков, пишет Southern Living. Особенно быстро микроорганизмы размножаются на тарелках после молочных продуктов, мяса, рыбы или соусов. Уже через несколько часов в теплой среде количество бактерий может вырасти в разы. Кроме того, грязная посуда провоцирует появление неприятного запаха, мошек и даже тараканов.

видео дня

Губки

Мокрая губка в раковине — настоящий рассадник бактерий. Влага, остатки еды и комнатная температура способствуют их быстрому размножению. На губках могут скапливаться опасные микроорганизмы, в частности кишечная палочка или возбудители сальмонеллеза. Чтобы избежать этого, губку нужно хорошо прополоскать, отжать воду и оставлять сушиться в проветриваемом месте. Регулярная замена и периодическая дезинфекция — обязательные условия гигиены.

Острые ножи

Оставленный в воде нож быстро тупится, может покрываться ржавчиной, а также повреждаться от контакта с другой посудой. Кроме того, есть риск случайно порезаться, если нож остался незамеченным среди тарелок. Рекомендуем мыть его сразу после использования, вытирать насухо и убирать на место.

Тефлоновые сковородки

Антипригарное покрытие чувствительно к длительному контакту с водой и моющими средствами. Если оставить сковороду в раковине, покрытие может повредиться, появятся царапины, и она потеряет свои свойства.

Деревянные доски

Древесина быстро впитывает воду, набухает, деформируется и трескается. Во влажной среде доска становится благоприятным местом для бактерий и неприятного запаха. Если оставить ее в раковине, поверхность станет шероховатой и быстрее износится. Правильный уход — мытье сразу после использования, тщательная сушка и хранение в вертикальном положении.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивных средств:

@sizovasofiaa Как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивной химии? #лайфхак#рек#чистота#уборка#запах♬ оригинальный звук — Сизова София

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

14:19Украина
Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Реклама
14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

Реклама
12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять