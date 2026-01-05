Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

Рассказываем о проверенном способе, который поможет быстро и безопасно устранить запах из раковины.

Как избавиться от неприятного запаха из раковины/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему из раковины плохо пахнет

Как избавиться от неприятного запаха из раковины

Неприятный запах из кухонной раковины может испортить атмосферу даже в самом чистом доме. Он возникает внезапно, быстро распространяется и часто не исчезает даже после тщательного мытья.

Главред расскажет о простом и безопасном способе борьбы с этой проблемой.

Как избавиться от неприятного запаха из раковины

Опытные хозяйки используют корицу для устранения неприятного запаха, отмечает Storinka.com. Корица известна своими природными антибактериальными свойствами. Она подавляет развитие микроорганизмов, которые накапливаются в сливе и становятся причиной вони. Кроме того, специя помогает нейтрализовать остатки жиров и пищевых частиц, оседающих в трубах после мытья посуды.

Чтобы воспользоваться этим методом, насыпьте одну чайную ложку молотой корицы прямо в сливное отверстие, а затем залейте его стаканом кипятка. Уже через несколько минут воздух на кухне станет значительно свежее, а неприятный запах исчезнет.

Кроме эффективного устранения бактерий, корица создает в сливе приятный аромат, который держится долго. Важно и то, что этот способ абсолютно безопасен для труб, в отличие от агрессивных химических средств. Использовать его можно регулярно, даже еженедельно, не боясь повредить сантехнику.

К тому же корица помогает уменьшить количество плодовых мушек, которые часто появляются возле раковины. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель лимонного сока или применять корицу после промывки слива горячей водой.

