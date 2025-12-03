Укр
Читать на украинском
Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

Марина Фурман
3 декабря 2025, 16:15
64
Узнайте, как в домашних условиях прочистить раковину, чтобы не ждать, пока стечет вода.
раковина
Как почистить слив в раковине - лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро почистить слив в раковине
  • Как прочистить слив в раковине, используя соду и уксус

Если возле вашей раковины ощущается неприятный запах, плохо или вообще не стекает вода, скорее всего, она засорена. Решать нужно быстро, иначе ситуация будет только ухудшаться. На полках в магазинах есть немало средств, которые "борются" с загрязнением в трубах, и все же Главред нашел простой лайфхак, позволяющий прочистить засоренную раковину быстро и без капли никакой химии.

Специалист по ремонту домов Apartment Maintenance Pro продемонстрировал на YouTube, что существует простой способ очистить раковину, не прибегая к агрессивным химическим веществам или многочисленным средствам.

видео дня

Он подчеркивает, что нет необходимости покупать дорогие средства для прочистки канализации в пластиковой упаковке, которые часто содержат опасные испарения и коррозионные вещества.

Мужчина для борьбы с засоренной раковиной использует обычный вантуз, сообщает Mirror.

Этот лайфхак идеально подходит для раковин в ванных комнатах и кухонных сливов. Достаточно одного нажима, далее немного подождите и сделайте потом еще пять.

Один из них пользователей прокомментировал, что лайфхак действительно эффективный: "Да! Это самый быстрый, самый простой и единственный способ, который у меня сработал. И он работает идеально".

Другой выразил благодарность, сказав: "Большое спасибо за это видео. Это помогло слить всю воду из моей раковины.

"Работает как по взмаху волшебной палочки" - воскликнул третий.

Еще один написал: "Спасибо! Я добавил небольшое количество моющего средства, налил в раковину горячую воду и использовал вантуз! Это было единственное, что помогло".

Этот подход также считается более экологичным, поскольку многие коммерческие моющие средства содержат щелочь и соляную кислоту. Эти вещества могут вызвать ожоги, повредить сантехнику и негативно повлиять на водные экосистемы, когда их смывают в канализацию.

Использование вантуза уменьшает воздействие вредных химических веществ и является более экологичным.

Как прочистить слив в раковине, используя только натуральные средства

Сперва насыпьте 100 г пищевой соды в слив. Далее налейте 120 мл белого уксуса. Подождите минуту-две, пока пузырьки не исчезнут.

Следующий этап - вылейте 250 мл моющего средства для посуды в слив. Затем оставьте слив на 15 минут, чтобы мыло успело раствориться и размягчить жирные остатки.

Когда время истечет, наполните чайник до краев и, когда вода закипит, вылейте горячую воду в раковину.

Другие советы:

Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
