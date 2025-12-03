Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

Узнайте, как в домашних условиях прочистить раковину, чтобы не ждать, пока стечет вода.

Если возле вашей раковины ощущается неприятный запах, плохо или вообще не стекает вода, скорее всего, она засорена. Решать нужно быстро, иначе ситуация будет только ухудшаться. На полках в магазинах есть немало средств, которые "борются" с загрязнением в трубах, и все же Главред нашел простой лайфхак, позволяющий прочистить засоренную раковину быстро и без капли никакой химии.

Специалист по ремонту домов Apartment Maintenance Pro продемонстрировал на YouTube, что существует простой способ очистить раковину, не прибегая к агрессивным химическим веществам или многочисленным средствам.

Он подчеркивает, что нет необходимости покупать дорогие средства для прочистки канализации в пластиковой упаковке, которые часто содержат опасные испарения и коррозионные вещества.

Мужчина для борьбы с засоренной раковиной использует обычный вантуз, сообщает Mirror.

Этот лайфхак идеально подходит для раковин в ванных комнатах и кухонных сливов. Достаточно одного нажима, далее немного подождите и сделайте потом еще пять.

Один из них пользователей прокомментировал, что лайфхак действительно эффективный: "Да! Это самый быстрый, самый простой и единственный способ, который у меня сработал. И он работает идеально".

Другой выразил благодарность, сказав: "Большое спасибо за это видео. Это помогло слить всю воду из моей раковины.

"Работает как по взмаху волшебной палочки" - воскликнул третий.

Еще один написал: "Спасибо! Я добавил небольшое количество моющего средства, налил в раковину горячую воду и использовал вантуз! Это было единственное, что помогло".

Этот подход также считается более экологичным, поскольку многие коммерческие моющие средства содержат щелочь и соляную кислоту. Эти вещества могут вызвать ожоги, повредить сантехнику и негативно повлиять на водные экосистемы, когда их смывают в канализацию.

Использование вантуза уменьшает воздействие вредных химических веществ и является более экологичным.

Как прочистить слив в раковине, используя только натуральные средства

Сперва насыпьте 100 г пищевой соды в слив. Далее налейте 120 мл белого уксуса. Подождите минуту-две, пока пузырьки не исчезнут.

Следующий этап - вылейте 250 мл моющего средства для посуды в слив. Затем оставьте слив на 15 минут, чтобы мыло успело раствориться и размягчить жирные остатки.

Когда время истечет, наполните чайник до краев и, когда вода закипит, вылейте горячую воду в раковину.

