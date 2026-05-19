Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

Руслана Заклинская
19 мая 2026, 11:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Учения в Беларуси и повышенная авиационная активность продлятся до 30 мая.
РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности
Россия перебросила МиГ-31К в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное:

  • Начались российско-белорусские учения по применению ядерного оружия
  • РФ передислоцирует два МиГ-31К в Беларусь
  • Из-за близости авиации к Украине возможны частые воздушные тревоги

В Беларуси начались учения по отработке боевого применения ядерного оружия с участием российских военных. В связи с учениями тревоги в Украине могут участиться. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар".

В рамках совместных командно-штабных учений Россия осуществляет передислокацию двух истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" на белорусский аэродром "Мачулищи". Речь идет о боевых самолетах, способных нести гиперзвуковые ракеты.

видео дня

Военные учения, по предварительным данным, продлятся до 30 мая. В этот период ожидается повышенная активность российской авиации и отработка различных сценариев боевого применения.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Эксперты отмечают, что активность МиГ-31К традиционно фиксируется как потенциальная угроза из-за возможности применения высокоскоростного ракетного вооружения. Размещение этих самолетов в непосредственной близости от территории Украины может привести к объявлению воздушной тревоги по всей стране в случае их вылетов.

Для чего Беларусь создает напряжение - мнение эксперта

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал возможные риски нового наступления РФ с территории Беларуси в интервью Главреду. По его словам, активность на белорусском направлении имеет не только военное, но и информационно-психологическое значение.

Ягун отметил, что таким образом Россия демонстрирует "лояльность Беларуси" и одновременно заставляет Украину удерживать значительные силы на северном направлении, распыляя ресурсы, необходимые на востоке.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Учения в Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно с Россией. В ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Особенностью является отработка действий в различных, в том числе неподготовленных районах по всей территории страны.

По данным Минобороны РФ, в учениях принимают участие более 7 800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе стратегические ракетоносцы. Они продлятся с 19 по 21 мая.

Напомним, 12 мая лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о введении так называемой "точечной мобилизации" резервистов. Он также подчеркнул необходимость подготовки подразделений к войне, добавив, что надеется ее избежать.

Читайте также:

Что такое мониторинговые каналы

Мониторинговый канал – условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм-канал такого типа –"Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Беларусь МиГ-31 военные учения тревога новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:26Синоптик
РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:53Мир
Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

11:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верят

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

Реклама
11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

03:30

Счастливый поворот судьбы: жизнь трех знаков зодиака заиграет новыми красками

03:11

"Уві сні" или "увісні":: как правильно писать согласно украинскому правописанию

02:23

Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

01:42

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

00:00

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

18 мая, понедельник
23:52

С ними приятно общаться: пять женских имен с самым лучшим характером

23:21

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

23:18

Приносят радость: астрологи назвали четыре самых счастливых даты рождения

23:08

О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минутыВидео

Реклама
22:48

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

22:42

Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

22:08

Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

21:42

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:41

Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

21:30

Точилка не понадобится: как быстро заточить нож в домашних условияхВидео

21:28

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

21:00

Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявил о рисках "ручного управления" ОПЗ накануне приватизации

20:44

Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять