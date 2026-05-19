РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

Учения в Беларуси и повышенная авиационная активность продлятся до 30 мая.

https://glavred.info/world/rf-perebrasyvaet-mig-31k-v-belarus-monitory-predupredili-o-sereznoy-opasnosti-10765934.html Ссылка скопирована

Россия перебросила МиГ-31К в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное:

Начались российско-белорусские учения по применению ядерного оружия

РФ передислоцирует два МиГ-31К в Беларусь

Из-за близости авиации к Украине возможны частые воздушные тревоги

В Беларуси начались учения по отработке боевого применения ядерного оружия с участием российских военных. В связи с учениями тревоги в Украине могут участиться. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар".

В рамках совместных командно-штабных учений Россия осуществляет передислокацию двух истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" на белорусский аэродром "Мачулищи". Речь идет о боевых самолетах, способных нести гиперзвуковые ракеты.

видео дня

Военные учения, по предварительным данным, продлятся до 30 мая. В этот период ожидается повышенная активность российской авиации и отработка различных сценариев боевого применения.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

Эксперты отмечают, что активность МиГ-31К традиционно фиксируется как потенциальная угроза из-за возможности применения высокоскоростного ракетного вооружения. Размещение этих самолетов в непосредственной близости от территории Украины может привести к объявлению воздушной тревоги по всей стране в случае их вылетов.

Для чего Беларусь создает напряжение - мнение эксперта

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал возможные риски нового наступления РФ с территории Беларуси в интервью Главреду. По его словам, активность на белорусском направлении имеет не только военное, но и информационно-психологическое значение.

Ягун отметил, что таким образом Россия демонстрирует "лояльность Беларуси" и одновременно заставляет Украину удерживать значительные силы на северном направлении, распыляя ресурсы, необходимые на востоке.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Учения в Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно с Россией. В ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Особенностью является отработка действий в различных, в том числе неподготовленных районах по всей территории страны.

По данным Минобороны РФ, в учениях принимают участие более 7 800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе стратегические ракетоносцы. Они продлятся с 19 по 21 мая.

Напомним, 12 мая лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о введении так называемой "точечной мобилизации" резервистов. Он также подчеркнул необходимость подготовки подразделений к войне, добавив, что надеется ее избежать.

Читайте также:

Что такое мониторинговые каналы Мониторинговый канал – условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм-канал такого типа –"Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред