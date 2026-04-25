Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

Военные эксперты проанализировали ситуацию вокруг Беларуси, оценив реальные риски возможного наступления на Украину и объяснив действия Минска и Москвы.

Какой приказ отдала РФ Беларуси и что ждет Украину / Коллаж: Главред

Угроза втягивания Беларуси в войну сохраняется. Как сообщил во время общения с журналистами 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский, у Кремля есть "много больных и фантастических идей". Эти оценки дополнил глава Офиса президента Кирилл Буданов, который признал, что угроза со стороны Беларуси сохраняется и ее нельзя игнорировать, хотя украинская разведка контролирует ситуацию и не ожидает внезапного развития событий.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах со стороны Беларуси.

О чем Зеленский предупредил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя потенциальную угрозу со стороны Беларуси, отметил, что в России распространены различные опасные и оторванные от реальности идеи, и Украина не хотела бы, чтобы Беларусь втягивали в их реализацию.

"Что касается угрозы наступления со стороны Беларуси. Послушайте, у россиян очень много разных безумных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность", — пояснил он в комментарии журналистам, передает "РБК-Украина".

Возможно ли внезапное наступление из Беларуси

В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заверил, что украинские спецслужбы внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, поэтому никаких внезапных угроз для Украины не будет.

Он также отметил, что возможно любое развитие событий, однако подчеркнул, что за этим постоянно следят соответствующие разведывательные органы.

"То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать. Этого нельзя исключать. Это означает – как бывший руководитель (военной разведки ГУР МО, – ред.) могу вам сказать: нужно усилить бдительность, прежде всего, разведорганам. Они это уже сделали. Не беспокойтесь. Неожиданно ничего не будет", – заявил он, передает "Интерфакс-Украина".

Есть ли угроза наступления из Беларуси на данный момент

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о данных разведки относительно обустройства врагом дорог и артиллерийских позиций в направлении Украины, объяснил текущую ситуацию.

По его словам, в российских СМИ появляется информация о якобы мобилизации офицеров запаса в Беларуси, однако в реальности эта страна в военном плане слаба и без поддержки России не способна действовать самостоятельно, при этом российских войск там немного. Он отметил, что нынешние действия носят преимущественно информационный характер, хотя развитие логистики все же продолжается и может свидетельствовать о подготовке к возможным будущим сценариям.

"Военной угрозы здесь и сейчас нет. Наши войска на границе готовы ко всему. Враг там потерпит в случае чего сокрушительные поражения и может потерять даже свою территорию, если белорусы совершат провокации против нас", — пригрозил он.

Какой приказ Путин дал Лукашенко

Коваленко также добавил, что Россия поставила Белоруссии задачу усиливать напряжение, поскольку сама готовится к активизации штурмовых действий в весенне-летний период на востоке и юге Украины, в частности на Донбассе и Запорожском направлении. В связи с этим противнику выгодно отвлекать украинские силы на другие участки, в частности приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

"Со стороны Беларуси могут быть различного рода информационные провокации и прочее, что заставит наши силы находиться в повышенной готовности. Что касается военных действий, на данный момент угрозы нет. Если Лукашенко совершит такую ошибку, то его не будет. Просто не будет. Слава Украине! Победим всех! Все будет Украина!", — резюмировал он.

Новые угрозы Лукашенко

20 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместе с Владимиром Путиным якобы будет вынужден отражать возможную атаку со стороны Польши, стран Балтии и Украины. Об этом сообщило агентство"Белта".

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности войны Европы против Беларуси и России, он высказал мнение, что пока это маловероятно, поскольку европейские страны не заинтересованы в таком сценарии, в частности из-за напряженных отношений с США.

"Им бежать некуда. А бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения Беларуси и России… Я в это не верю, какая бы там ни была риторика", – заявил диктатор.

Лукашенко также заверил, что с территории Беларуси не планируются военные действия против Польши или Литвы, но в то же время подчеркнул, что считает своей задачей предупреждать соседние государства, в частности Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и "в какой-то мере" Украину.

"Да убережет их Господь от совершения агрессии против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать… Мы не собираемся этого делать, если нас не втянут в эту войну и нам не придется отвечать", – сказал он.

Он добавил, что в случае агрессии Беларусь будет защищаться всеми доступными средствами, однако это, по его словам, не означает применение ядерного оружия. Также он отметил, что в случае угрозы Россия поддержит Беларусь, и подчеркнул, что у страны достаточно других видов вооружения для противодействия.

"Если мы увидим, что это угрожает существованию Беларуси, то не только мы, но и в соответствии с нашим договором с Российской Федерацией... Мало не сдастся. И мы применим все, что у нас есть", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Есть ли скопление белорусских войск на границе

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о попытках России втянуть Беларусь в войну, отметил, что количество подразделений в направлении украинской границы не растет. Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

По состоянию на 20 апреля, по его словам, на территории Беларуси отсутствуют российские воинские формирования, которые могли бы представлять угрозу для Украины.

"Но в любой момент ситуация может измениться. Это также и попытка дестабилизационных действий со стороны Беларуси у нашей границы. Для того, чтобы Украина могла оттягивать в это направление свои силы, ослабляя другие — более важные, где ведутся активные боевые действия. В непосредственной близости от границы перемещений техники или личного состава ни из подразделений Беларуси, ни из России пока нет", — сообщил он.

Он также пояснил, что еще с 2022 года Беларусь удерживает на границе с Украиной ограниченное количество своих сил, объясняя это якобы угрозой со стороны Украины и необходимостью усиления обороны.

Демченко подчеркнул, что главной задачей Украины остается укрепление обороны вдоль всей границы, в частности в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. По его словам, этот участок находится под контролем оборонительных сил еще с 2022 года, а руководство осуществляют органы военного управления совместно с подразделениями Госпогранслужбы.

Демченко сообщил, что все составляющие украинской обороны на этом направлении продолжают укреплять фортификации. Государственная пограничная служба наращивает инженерные укрепления непосредственно вдоль границы, а подразделения Вооруженных сил как раньше, так и сейчас удерживают противоминные заграждения на наиболее опасных участках.

Он также подчеркнул, что поводов для паники нет, поскольку Беларусь и раньше расширяла свои полигоны и инфраструктуру. В то же время следует учитывать, что она продолжает поддерживать Россию, поэтому это направление остается потенциально угрожающим и находится под постоянным контролем со стороны Украины. По его словам, сообщения об открытии новых пограничных застав в Беларуси появляются регулярно и не являются чем-то необычным.

Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что разведка отслеживает уровень давления России на Беларусь в отношении ее возможного вовлечения в боевые действия против Украины.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций по всей протяженности границы с Беларусью. Это и постоянные заявления Лукашенко об угрозе, исходящей для Беларуси то от Украины, то от стран Европы. Это и постоянная проверка боеготовности, и различные учения, в частности совместные с РФ", — подытожил он.

Каковы признаки подготовки Беларуси к войне

Беларусь и в дальнейшем используется Россией как инструмент в войне против Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав признаки подготовки агрессии в отношении Украины со стороны Беларуси.

Он напомнил, что в 2022 году Минск предоставил свою территорию и воздушное пространство для российского наступления на Киев, хотя сама белорусская армия непосредственно в боевых действиях не участвовала. При этом, по его словам, в неофициальных контактах белорусские чиновники утверждали, что не могут повлиять на действия России.

"То есть, в принципе, вывод номер один. Россия рассматривает Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины", — сказал Кулеба.

Кулеба также назвал ряд признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке Беларуси к возможному прямому вовлечению в войну. Среди них — постоянные военные учения, продолжающиеся уже несколько лет под контролем российских инструкторов, акцент властей на мобилизационной готовности всей страны, а не только армии, а также масштабные командно-штабные маневры. Дополнительными тревожными сигналами он считает усиление белорусской ПВО российскими системами и углубление взаимодействия между войсками двух стран.

"Я уверен, что россияне очень серьезно помогают готовить Беларусь. Комплекс факторов, который мы наблюдаем, говорит о качественно новом уровне подготовки Вооруженных сил Беларуси к определенным действиям под контролем, надзором и в сопровождении Российской Федерации. Означает ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? На мой взгляд, пока нет. Еще многое может произойти", – отметил он.

По его мнению, Александр Лукашенко осознает риски прямого вступления в войну и пытается избежать такого сценария, стремясь сохранить страну в нынешнем состоянии без втягивания в боевые действия. В то же время, по оценке Кулебы, Россия пытается подтолкнуть его к этому, и хотя признаков немедленного наступления нет, текущие процессы могут свидетельствовать о подготовке к возможной эскалации.

Какова цель россиян в Беларуси – существует ли угроза наступления на Киев

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оценивая угрозу возможного наступления со стороны Беларуси, отметил, что развитие транспортных путей и логистики нельзя считать лишь отвлечением внимания, однако важно правильно понимать общий контекст ситуации.

Он подчеркнул, что Беларусь не была и не является дружественной к Украине и будет оставаться потенциальной угрозой до тех пор, пока продолжается война, Россия не потерпит поражение, украинские территории не будут полностью освобождены, а также пока в самой Беларуси не изменится политический режим.

"Но на территории Беларуси нет достаточной российской ударной группировки для начала вторжения в Украину в режиме Киев-2.0", — сказал аналитик в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, сейчас на территории Беларуси находится примерно 2–2,2 тысячи российских военных, которые выполняют функции в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и обслуживания авиации, то есть не относятся к штурмовым подразделениям. В то же время численность сухопутных войск самой Беларуси составляет около 14 тысяч человек. Для сравнения, во время вторжения 24 февраля 2022 года с ее территории действовала группировка примерно из 40 тысяч российских военных, включая элитные подразделения и спецназовцев, поэтому нынешние силы значительно уступают тем, что были задействованы тогда.

"Безусловно, те события, которые мы сейчас наблюдаем на территории Беларуси, вызывают беспокойство. Но они не являются критическими на уровне, мол, завтра начнется наступление на Киев-2.0. Что может быть? Если говорить о рисках, то мы наблюдаем, как вдоль границы российские оккупанты пытаются захватывать села, расположенные непосредственно на границе Харьковской, Сумской областей. В перспективе может быть и приграничная зона в Черниговской области. Россия пытается "выгрызть" эти куски, создавать панические настроения, а затем отчитываться: мол, смотрите, мы захватили… Таким образом россияне пытаются нивелировать свои неудачи в зоне боевых действий", — сказал он.

По мнению Коваленко, подобный сценарий российская сторона может пытаться реализовать и вдоль северной границы с Беларусью. По его оценке, имеющихся сил и ресурсов Беларуси достаточно для организации провокаций, однако для режима Лукашенко такие действия могут иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от 2022 года, ведь Украина уже имеет больше собственных возможностей для ответа, поэтому в случае необходимости реакция будет адекватной.

Также он напомнил о недавнем объявлении мобилизации офицеров запаса в Беларуси. В то же время, по его словам, эти шаги пока не представляют прямой угрозы для Украины и могут быть попыткой Лукашенко вместе с Владимиром Путиным создать дополнительную напряженность.

"Он (Лукашенко — Ред.) делает это в качестве ситуативной меры для того, чтобы не столько привлечь внимание Украины, сколько для того, чтобы отвлечь внимание России. У Лукашенко сейчас нет особого желания участвовать в войне против Украины", — высказывает свое мнение Александр Коваленко.

Какова цель воинственных заявлений Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, и в дальнейшем будет придерживаться активной воинственной риторики, поскольку она необходима как для демонстрации контроля перед российской стороной, так и для создания атмосферы страха внутри страны. Об этом в интервью Главреду заявил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Его и так загнали в угол, как крысу, и он вынужден держать марку — вся ситуация вокруг заставляет его это делать. И рассказывать о том, что на него якобы будут наступать с четырех сторон — прежде всего для внутренней аудитории. Потому что все помнят, как он говорил о "Киеве за три дня" — это никуда не исчезло", — отметил он.

По его словам, такая риторика направлена не только на внутреннюю аудиторию, но и на то, чтобы убедить россиян в готовности и управляемости ситуации. В частности, речь идет о демонстративных действиях вроде ремонта дорог, подготовки позиций или мобилизации резервистов, которые в значительной степени носят показательный характер.

В то же время Ягун отмечает, что Лукашенко опасается возможного отстранения, прежде всего со стороны России, ведь там ожидают не заявлений, а реальных шагов. При этом очевидно, что на нынешнем этапе белорусская армия не имеет достаточных возможностей для ведения войны против Украины.

"Поэтому Лукашенко и пытается сидеть на нескольких стульях. Какая может быть война, если он одновременно ведет переговоры с Соединенными Штатами о снятии санкций, в частности с его калийных производственных мощностей? А здесь — полноценная война и наступление его войск. Очевидно, что в такой ситуации никто не будет заниматься отменой санкций", — резюмирует он.

Как Путин может использовать белорусскую армию

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун заявил, что Владимир Путин теоретически может использовать белорусскую армию в ее нынешнем виде, в частности путем ее расформирования и последующей интеграции в состав российских войск. По его словам, такой сценарий возможен в случае принятия решения о ликвидации белорусского министерства обороны и создании так называемой союзной армии.

"Но это напрямую зависит от того, останется ли Лукашенко у власти. Если он перестанет появляться на публике — это будет одним из первых сигналов, что могут готовиться такие сценарии", — указал он.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

